ANOFM: Peste 41.700 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional

Peste 41.700 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, cele mai multe pentru muncitori necalificaţi, potrivit datelor furnizate de agenţii economici, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit unui comunicat al instituţiei, transmis miercuri AGERPRES, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (3.576), lucrător comercial (2.368) şi muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.023).

Din cele 41.774 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.753 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (contabil; programator; inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; specialist resurse umane etc.), 7.735 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent servicii client; agent de vânzări; vânzător etc), 10.766 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; sudor; confecţioner-asamblor articole din textile; conducător auto transport rutier de mărfuri; electrician de întreţinere şi reparaţii etc.), restul de 20.520 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale, potrivit Agerpres.ro.

Pe de altă parte, în Spaţiul Economic European sunt 520 locuri de muncă vacante oferite prin intermediul reţelei EURES România. Astfel, în Belgia sunt disponibile 251 locuri de muncă pentru ospătar şi muncitor necalificat în agricultură, în Olanda - 111 locuri de muncă pentru culegător mere şi pere, culegător cireşe, culegător căpşuni, culegător fructe, muncitor în pepinieră de flori în seră, culegător zmeură şi legumicultor, în Norvegia - 53 locuri de muncă pentru muncitor în producţie, sticlar/ şlefuitor sticlă, sticlar/ artiza sticlă şi manager instalaţii sanitare.

De asemenea, Polonia oferă 32 locuri de muncă pentru zidar, muncitor depozit - operator stivuitor, asistent producţie, operator maşină CNC, lăcuitor/vopsitor, strungar/frezor, sudor MIG/MAG sau gaz, lăcătuş şi operator CNC, Germania - 30 locuri de muncă pentru şofer camion, curier colete şi scrisori, încărcător/ sortator corespondenţă, educator/ educatoare, Irlanda - 20 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane, Finlanda - 14 locuri de muncă pentru muncitor în construcţii, dulgher şi sudor, Malta - 9 locuri de muncă pentru coordonator proiecte cercetare şi dezvoltare inovare, farmacist, tehnician proiectant, auditor de monitorizare a conformităţii (PART-CAMO), inginer servicii IT, director de departament şi proiectant Autocad 2d/3d.