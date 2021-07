Antrenorul lotului olimpic de gimnastică: 'Larisa Iordache va avea nevoie de trei zile de pauză'

Antrenorul lotului olimpic de gimnastică artistică al României, Cristian Moldovan, a declarat pentru AGERPRES că gimnasta Larisa Iordache a efectuat duminică un test de rezonanţă magnetică (RMN) la clinica din Satul Olimpic şi i s-a pus un diagnostic de entorsă metatarsiană care necesită o pauză de trei zile.

Larisa Iordache a concurat duminică în calificările concursului feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, reuşind să se califice cu a patra notă în finala de la bârnă programată pe 3 august la Ariake Gymnastics Centre. Ea a terminat concursul cu dureri evidente la glezna stângă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, scrie Agerpres.ro.

''Este o entorsă metatarsiană şi i-au recomandat trei zile de pauză cu gheaţă şi fizioterapie. Larisa a fost cu medicul Dan Tănase (medicul şef al Echipei Olimpice a României) la policlinica din Satul Olimpic, i-au făcut RMN, o radiografie, ecografie. Ea are dureri mai vechi şi de asta am hotărât să facem un singur aparat. Nu e însă o problemă, principalul este să-i treacă inflamaţia de la picior. Dacă îi trece inflamaţia, Larisa ştie ce are de făcut, ştim şi noi ce avem de făcut şi nu e în pericol locul ei acolo sus pe podium. Totul e să fie ea sănătoasă, să treacă această inflamaţiile. Exerciţiile le ştie, le-a făcut de atâtea ori încât trei zile nu înseamnă prea mult pentru ea'', a declarat Cristian Moldovan.

Citește și: New York Times spune povestea Larisei Iordache, gimnasta care ar putea recupera gloria de odinioară

Antrenorul lotului olimpic de gimnastică feminină a apreciat că în finală Larisa are şanse la medalie şi că diferenţa se va face la execuţie: ''Exerciţiul Larisei a fost bun, au fost doar două elemente la care a avut mici ezitări şi coborârea, bineînţeles, unde a simţit durerea şi a fost greu pentru ea să fixeze aterizarea. Dar poate să-l facă şi mai bine şi medalia este posibilă. Finala va fi o finală foarte puternică, chinezoaica (Chenchen Guan) are o notă foarte mare de plecare şi o execuţie foarte bună, iar între celelalte gimnaste de la locul doi la opt sunt trei zecimi diferenţă. Diferenţa între sportive va fi făcută de execuţie''.

Despre Maria Holbură, clasată pe locul 65 la individul compus, Moldovan a apreciat că ''a avut un concurs bun, a reuşit să-şi ducă exerciţiile până la capăt, fără ratare, a făcut exact ce i-am cerut. Am lucrat cu ea două luni şi jumătate, trei luni, abia din luna mai, când a venit în Bucureşti. A fost bine, dar din păcate ăsta a fost nivelul ei dificultate şi nu l-am putut creşte în timpul acesta scurt''.