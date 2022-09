Armata care ar fi trebuit să apere Moscova de un atac NATO, învinsă la Harkov: Va dura ani de zile pentru a se reconstrui

Serviciile secrete britanice anunță amploarea dezastrului suferit de armata rusă la Harkov. Potrivit britanicilor o unitate de elită a armatei ruse, desemnată să protejeze Moscova, a luat parte la retragerea haotică din regiunea Harkov.

Armata 1 de tancuri de gardă a Rusiei – desemnată să protejeze Moscova în caz de atac și să conducă contraatacuri împotriva țărilor NATO – a luat parte la retragerea haotică din Oblastul Harkov, a declarat Serviciul de Informații pentru Apărare al Regatului Unit în briefing-ul zilnic. Potrivit raportului, pierderile suferite de Armata 1 de tancuri de gardă, împreună cu alte unități din districtul militar de vest al Rusiei, „va dura ani de zile pentru a se reconstrui”.

