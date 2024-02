FOTO - Asasinat în stil mafiot în Ucraina: un viceprimar a fost împușcat mortal de persoane necunoscute

Potrivit autorităţilor ucrainene, funcţionarul a murit pe loc.

Anchetatorii au transmis că, pe 8 februarie, pe o stradă din Nikopol, persoane necunoscute au tras cu o armă neidentificată asupra unei mașini în care se afla viceprimarul oraşului.

"În urma atacului, bărbatul a murit pe loc" - a precizat parchetul. Procuratura Regională Dnipropetrovsk a deschis o anchetă pentru omor calificat.

In Nikopol, Dnipropetrovsk region, the car of Deputy Mayor Vitaliy Zhuravlev was shot, local media reported



The car caught fire. There are a lot of shot casings lying around.



Nothing has been reported about the injured or dead so far. pic.twitter.com/tMX2TxRV5L