Atac devastator cu drone al rușilor asupra Odesei (Video/Foto)

Şapte dintre cele opt drone ruseşti au fost doborâte de forţele ucrainene. O altă dronă, însă, a lovit o clădire cu nouă etaje din Odesa, situată într-un cartier rezidențial. O parte dintr-o scară cu 18 apartamente a fost distrusă, anunța inițial RBC citat de Rador Radio România.

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă din Ucraina raportează că salvatorii din Odesa au scos de sub dărâmături încă o persoană decedată în urma atacului cu drone de noaptea trecută. Astfel, bilanţul atacului din noaptea de vineri spre sâmbătă a ajuns la doi morţi şi şapte răniţi.

Anterior, autorităţile au raportat că atacul s-a soldat cu un mort şi şapte răniţi. Serviciul pentru Situaţii de Urgență a transmis că, în urma atacului rusesc, o clădire de apartamente cu nouă etaje a fost distrusă.

"Cel puțin două persoane au murit. Cadavrele lor au fost extrase de sub dărâmături de către salvatorii Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgență" - se arată în mesaj. Instituţia menţionează că printre răniţi se numără şi un copil. "Operațiunea de salvare continuă, pentru că ar mai putea fi oameni sub dărâmături. În prezent, avem date conform cărora şapte locatari ai blocului nu pot fi contactați" - au adăugat salvatorii ucraineni.

▪️Russians directly hit Odesa. Half of the house is gone. 2 died, many injured, including a baby.

▫️”Ukrainians, are you winning? Drones are ready.”



▪️A drone damaged windows in a house in St. Petersburg. Nobody got hurt.

▫️“Fk! Everything is fking destroyed. pic.twitter.com/D2yjFGElhS