Atac puternic al RISE Project la adresa Președinției Moldovei. Consilier prezidențial atacat cu jocuri financiare interesante în zone offshore

Andrei Spînu, secretarul general al administrației prezidențiale, a jonglat de ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore. Direct sau indirect, numele lui este legat de jurisdicții precum Cipru, Hong Kong, Delaware și Belize.

Mai mult, pe când era viceministru al Tineretului și Sportului, Spînu a fost și în incompatibilitate de funcție. S-a întâmplat la intersecția anilor 2015-2016, când, în paralel, a administrat activitatea unei firme din Hong Kong care, în ultimii ani, i-a adus circa 8 milioane de lei, transmite la Rise.md.

Între timp, firma lui Spînu din Hong Kong va deveni OneTwoStart LTD, denumire sub care și apare în declarațiile lui de avere. De la ea Spînu a încasat, în perioada 2017-2019, cele mai consistente venituri – peste 8 milioane de lei.

Andrei SPÎNU: Sunt bani pe care îi primeam ca și dividende din afacerea cu traducerile. […] Acum [firma] nu se ocupă cu nimic. Este în fază de lichidare, pentru că nu mai este rost să se ocupe cu ceva, atâta timp cât totul este mutat în Marea Britanie.



Anume pe seama veniturilor din Hong Kong și pune, în mare parte, Andrei Spînu, casa de 215 metri pătrați din Chișinău pe care a cumpărat-o, în 2018, cu 393.500 de euro, adică 7.6 milioane de lei. Banii nu i-a plătit pe toți deodată, urmând să-i achite în rate până la finele anului trecut.

Andrei SPÎNU: Dacă urmăriți declarațiile [de avere] pe care le-am făcut, o să vedeți că sunt venituri suficiente ca să acopăr această sumă. Iar când o să ridicați declarația pentru 2020, o să vedeți că cea mai mare parte din casă a fost achitată în 2020.

Rugat să comenteze, din postura de Secretar General al administrației prezidențiale, care ar trebui să fie atitudinea statului față de utilizarea de către oamenii de afaceri din Republica Moldova a jurisdicțiilor cunoscute și ca paradisuri fiscale, Andrei Spînu a avut o poziție fermă.

Andrei SPÎNU: Statul trebuie să lupte cu offshorizarea. În mod special, dacă offshorizarea înseamnă contracte cu statul, participarea la achiziții publice, participarea la anumite sectoare sensibile pentru securitatea statului, cum ar fi sistemul bancar, sistemul de asigurări, mass-media. […] Eu cred că asta este extrem de dăunător pentru țară și cu asta trebuie să luptăm.

Cât despre veniturile obținute din exterior, important este ca informația să ajungă și la Fisc, afirmă Spînu.

Andrei SPÎNU: Nu cred că este corect ca veniturile obținute, indiferent de zona din care sunt obținute – offshore, non-offshore, pentru că și în non-offshore poți să ascunzi anumite venituri, să nu fie declarate și să nu se achite taxă acolo unde este reședința fiscală a celor care fac acele afaceri. Ceea ce eu am considerat că, indiferent de unde sau în ce jurisdicție va fi compania pe care o dețin, să declar toate veniturile la Inspectoratul Fiscal din Republica Moldova.

Imediat după ce a apărut investigația Rise, Andrei Spînu a venit cu un comentariu pe pagina lui de Facebook:

''Am acceptat să ofer interviu echipei Rise și să răspund la toate întrebările tocmai pentru faptul că nu am ce ascunde și tot ce este relatat în articol ține de activitatea mea de antreprenor.

Am început, împreună cu partenerii mei, totul de la zero. Repet ce am spus și în alte comentarii, în toată această perioadă am reușit să fac o afacere fără scheme de corupție, fără contracte cu statul, fără interese ascunse în Republica Moldova și achitând toate taxele. Am lucrat onest și sincer cu echipa pentru a crea un model de afaceri care să dureze în timp.

La moment, acest model de business creează locuri de muncă și în Moldova (peste 130 de angajați) și achită milioane de lei plăți la bugetul de stat (peste 10 mln în anul 2020). Compania din Moldova a primit în 2020, de la Inspectoratul Fiscal, Certificatul de Credibilitate alături de încă doar 43 de companii locale (https://bit.ly/3k8LVz7).

Sunt mândru de ce am reușit să construiec în afaceri și sper acum să pot ajuta și în sectorul public.

PS: Sunt deschis și pentru viitor pentru a discuta cu presa despre activitatea mea privată sau publică. Voi fi mereu disponibil pentru a răspunde la orice întrebare'', a declarat secretarul prezidențial.