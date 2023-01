Avatar: Calea apei, pentru a şasea săptămână în fruntea box office-ului românesc de weekend- Taximetrişti şi Babylon debutează pe locurile doi şi trei

"Avatar: Calea apei", regizat de James Cameron, a rămas pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, după şase săptămâni de la debut, filmul generând venituri de 1,4 milioane de lei, în total 33,9 milioane de lei. La nivel mondial, "Avatar 2: The Way of Water" este al şaselea film din istorie care depăşeşte încasări de 2 miliarde de dolari, potrivit news.ro.

Filmul românesc "Taximetrişti", în regia lui Bogdan Theodor Olteanu, după un scenariu de Bogdan Theodor Olteanu şi Adrian Nicolae, a debutat pe locul al doilea în clasament şi a adunat 1.038.308 de lei, potrivit datelor cinemagia.ro.

"Taximetrişti" îi are ca protagonişti pe Lică (Alexandru Ion) şi Liviu (Rolando Matsangos), doi taximetrişti care în cursul unei singure nopţi întâlnesc personaje şi situaţii care le dau viaţa peste cap. Printre aceştia se regăsesc Anişoara (Monica Bîrlădeanu), prima clientă a lui Liviu, agitată şi misterioasă, aflată în urmărirea unei maşini, dar şi Mircea (Andi Vasluianu), gazda unei emisiuni de noapte, un tip sătul de părerile altora, dar bine intenţionat.

Pe locul trei a debutat comedia "Babylon", în regia lui Damien Chazelle, cu Brad Pitt, Margot Robbie, Li Jun Li, o poveste despre ambiţie exagerată şi excese scandaloase, care urmăreşte ascensiunea şi decăderea mai multor personaje în timpul unei epoci de decadenţă şi depravare fără margini la începutul Hollywood-ului. Filmul a fost văzut în săli de 20.060 de spectatori şi a avut încasări de 582.524 de lei.

Comedia românească "Romina, VTM" a coborât două locuri, până pe patru, în al treilea weekend de la debut, încasând 434.005 de lei.

"Motanul încălţat: Ultima dorinţă" a urcat un loc, până pe cinci, în al şaptelea weekend de la premieră. Animaţia a fost văzută în cinematografe de 17.496 de spectatori şi a generat venituri de 401.094 de lei.

Filmul horror "M3GAN", cu Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green în rolurile principale, a coborât trei locuri, până pe şase, în al doilea weekend de la lansare, înregistrând 331.519 de lei.

În coborâre este şi "Un bărbat pe nume Otto", cu Tom Hanks, care a ajuns pe şapte în al doilea weekend de la debut, după ce a fost văzut de 10.454 de spectatori şi a încasat 281.877 de lei.

Filmul de acţiune "Operaţiunea Fortune: Urzeala războiului", în regia lui Guy Ritchie, cu Josh Hartnett, Jason Statham, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone, Aubrey Plaza în rolurile principale, a coborât patru locuri, până pe opt, în al treilea weekend de la premieră. Filmul a fost văzut în sălile de cinema de 9.040 de spectatori şi a avut venituri de 251.950 de lei.

Pe nouă se află animaţia "Mumiile: Aventuri moderne", care a coborât şapte locuri în al doilea weekend de la lansare, după ce 12.281 de spectatori au ales să o vadă, cu încasări de 245.877 de lei.

Filmele de animaţie "Finnick/ Lumea secretă a spiriduşilor" şi "Lilu, Lilu, Crocodilu", în coborâre, completează top 10.