'Avengers: Endgame' şi 'Game of Thrones' au fost recompensate la gala MTV Movie & TV Awards

Lungmetrajul "Avengers: Endgame", desemnat cel mai bun film, şi show-ul TV "Game of Thrones", care s-a impus la categoria cel mai bun serial de ficţiune, au fost marii învingători la gala premiilor MTV Movie & TV Awards 2019, difuzată luni de postul american de televiziune, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Deşi gala s-a desfăşurat sâmbătă în Santa Monica (California, SUA), postul MTV a difuzat abia luni această ceremonie, care l-a avut ca prezentator principal pe Zachary Levi, protagonistul filmului "Shazam!".Filmul cu supereroi "Avengers: Endgame", care, cu încasări de 2,743 miliarde de dolari ocupă locul al doilea în topul celor mai de succes producţii cinematografice din istoria box-office-ului american, a fost recompensat cu premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun erou - Robert Downey Jr. (Iron Man) - şi cel mai bun personaj negativ ("vilain"), care i-a revenit actorului Josh Brolin (Thanos).De asemenea, superproducţia de televiziune "Game of Thrones", care s-a despărţit de telespectatori în luna mai, a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun serial la gala MTV Movie & TV Awards.

MTV Movie & TV Awards sunt premii mai puţin tradiţionale, care recompensează inclusiv categorii insolite, precum cel mai bun sărut şi cea mai bună scenă de luptă, una dintre particularităţi fiind faptul că organizatorii nu fac distincţie între actori şi actriţe la categoria "cea mai bună interpretare".



Şi forma premiilor este foarte originală: trofeele sunt aurite şi au un design ce imită un cornet de pop corn.



Lady Gaga a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună interpretare graţie rolului său din filmul "A Star is Born", în timp ce Elisabeth Moss a câştigat premiul similar la categoria serial de televiziune pentru rolul său din "The Handmaid's Tale".



Printre alte categorii recompensate la gala MTV Movie & TV Awards figurează şi cel mai bun documentar, care i-a revenit filmului "Surviving R. Kelly", cea mai bună interpretare într-o comedie - Daniel Levy ("Schitt's Creek") - şi cel mai bun sărut, pentru care au fost recompensaţi Noah Centineo şi Lana Condor ("To All the Boys I've Loved Before").



Palmaresul i-a inclus, de asemenea, pe Captain Marvel şi Minn-Erva, în cea mai bună scenă de luptă din filmul "Captain Marvel", pe o judecătoare celebră a Curţii Supreme din Statele Unite, Ruth Bader Ginsburg, desemnată cea mai bună eroină în viaţa reală, dar şi piesa "Shallow" din filmul "A Star Is Born", interpretată de Lady Gaga în duet cu Bradley Cooper, care s-au impus la categoria "cel mai bun cântec dintr-un film".