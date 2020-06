Bacalaureat 2020 - O singură elevă din Brăila a obţinut media 10

O singură elevă a obţinut media 10 la Bacalaureat în Brăila, judeţul înregistrând, înainte de contestaţii, o rată de promovare de 68,96 la sută, mai mică decât anul trecut. Adolescenta spune că îşi doreşte să devină profesor de Limba română potrivit news.ro.

Marina Zafiu este singura elevă cu 10 la examenul de Bacalaureat susţinut anul acesta de elevii din Brăila. Ea este absolventă a Colegiului Naţional ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, la clasa de Ştiinţe Sociale. Adolescenta a relatat pentru News.ro cum a trăit bucuria că a obţinut media 10 la Bacalaureat.

”Am fost puţin şocată, pentru că nu mă aşteptam, deşi cunoscuţii îmi tot spuneau că o să obţin 10. Apoi mi-am revenit şi am fost foarte bucuroasă. Am fost un copil care a fost dedicat studiului în toţi anii de şcoală. Am lăsat deoparte orice activitate care-mi putea distrage atenţia de la studiu, iar acum a venit rezultatul”, a spus adolescenta.

În anii de liceu, Marina a participat la mai multe olimpiade naţionale, obţinând rezultate remarcabile la română, matematică, dar şi sociologie.

Acum, după ce a terminat liceul, vrea să meargă la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, pentru că vrea să devină un bun profesor.

”Vreau să devin profesor de română, mă pasionează foarte mult limba română. Am participat la numeroase concursuri de creaţie, vreau să socializez cu elevii, să le fiu alături. Vreau să contribui la rezultatele lor frumoase, iar asta va conta mai mult decât salariul de profesor, care ştiu că nu e mare”, a relatat adolescenta.

Marina Zafiu a afirmat că nu a făcut nicio oră de meditaţie în particular, lecţiile predate de profesorii de la Colegiul ”Murgoci” fiind suficiente pentru a-şi însuşi materia.

Atunci când nu studiază, Marina citeşte literatură, iese cu prietenii, ascultă muzică, merge cu bicicleta, scrie poezii şi proză. În carneţelul adolescentei din Brăila cele mai multe poezii sunt despre iubire. După ce va termina facultatea, brăileanca nu vrea să revină în oraşul natal, ci vrea să se stabilească în Bucureşti sau în Cluj, oraşe pe care le consideră mai dezvoltate şi care-i pot oferi mai multe oportunităţi de dezvoltare şi socializare.

La Colegiul ”Murgoci”, rata de promovare la Bacalaureatul de anul acesta este de 100 la sută.

Brăila înregistrează înainte de contestaţii o rată de promovare de 68,96 la sută, faţă de 73,4 la sută cât a avut anul trecut.