Bakeronline.ro, platformă ce permite brutarilor, patiserilor, cofetarilor şi ciocolatierilor să îşi treacă vânzările în online

Puratos România lansează în premieră pe piaţa românească, după un model de succes din Belgia, platforma virtuală www.bakeronline.ro, singura care permite brutarilor, patiserilor, cofetarilor şi ciocolatierilor, producători mici şi mijlocii să îşi treacă, gratuit, vânzările în online.

Conform unui comunicat remis miercuri AGERPRES , acest proiect vine în întâmpinarea nevoilor acestor producători din industria de profil, ale căror magazine sau laboratoare au fost închise sau şi-au restrâns activitatea din cauza pandemiei."Industria de brutărie-patiserie şi cofetărie este foarte slab digitalizată, deşi oferă produse esenţiale pentru consumatorii din întreaga lume. Platforma Bakeronline.ro permite antreprenorilor din domeniu să îşi creeze gratuit, rapid - în 72 de ore - şi profesionist magazine virtuale şi să ajungă astfel la consumatorii lor, respectând regulile de distanţare socială", se menţionează în comunicat.Până la finalul anului, platforma îşi propune să adune o comunitate de peste 100 de producători care să aibă magazine virtuale active şi care să genereze vânzări de cel puţin 1 milion de lei. Investiţia iniţială în platformă este de peste 30.000 de euro."Cu siguranţă, este un proiect în care am investit şi vom continua să investim nu doar anul acesta. Este nevoie de un angajament pe termen lung pentru a susţine industria să se adapteze la 'noul normal'", a explicat Gabriela Bereş, director regional Europa Centrală şi de Est în grupul Puratos.Platforma Bakeronline facilitează planificarea şi managementul stocurilor, în paralel cu reducerea pierderilor - fiecare producător va putea să îşi gestioneze mai uşor comenzile şi să reacţioneze la fluctuaţiile cererii de produse. Afacerile care se înscriu în platformă beneficiază şi de informaţii despre cum se administrează un magazin online, dar şi de consultanţă de promovare şi marketing.Până la 31 august, toţi cei care se înscriu pe platformă au costuri zero de funcţionare. După această dată, costurile cu magazinul online de pe bakeronline vor fi de 200 de lei pe lună. În prezent, 5 afaceri cu renume local şi naţional, din Bucureşti, Braşov, Baia Mare, Cluj-Napoca şi Craiova sunt deja înscrise pe platformă. Este vorba despre: Ciprian Zobuian - unul dintre cei mai de succes artisan patissier-chocolatier din România, cunoscut pentru food-truck-ul său cu profiteril şi cannolli, prezent la marile festivaluri, dar şi pentru cursurile de ciocolaterie pe care le susţine; Aura Tobescu - ciocolatier artizan, primul român participant la Salon du Chocolat din Paris, fondator Chocolatist, cu atelier în Braşov; Brutăria Giropa - business de familie din Baia Mare, înfiinţat în anul 1994, cunoscută şi apreciată în rândul comunităţii pentru Pita Moroşană, dar şi specialitatea casei - prăjitura cu brânză şi stafide; Brutăria Ioasim - business de familie, înfiinţat în 2001 în Cluj-Napoca, ce pune accent pe calitatea ingredientelor folosite în produsele cu specific local, îndrăgite de consumatori, cum ar fi Baigli Spic; Patibona - afacere de familie cu tradiţie de 20 de ani, un lanţ de cofetării din Craiova, cu produse realizate cu mare grijă şi dedicare de cofetari pasionaţi.Avantajul trecerii în online pentru consumatorul final este faptul că aceştia au acces la mai multe informaţii despre produsele pe care le comandă pot vedea întreaga ofertă şi varietate "expusă" online, pot afla mai multe informaţii din descrierea fiecărui produs, pot afla despre alergenii din compoziţie şi pot fi mai receptivi la promoţiile oferite de fiecare producător. La final, au opţiunea de a plăti online şi de a alege dacă să îşi ridice comanda sau să opteze pentru livrare la domiciliu.Bakeronline este un start-up belgian de tehnologie partener Puratos Group, aflat într-o continuă expansiune în Franţa, Olanda, Germania, Spania, Chile şi Costa Rica. Misiunea sa este să facă accesibil e-commerce-ul artizanilor din alimentaţie (patiseri, brutari, ciocolatieri, cofetari). Practic, cu tehnologia Bakeronline se construieşte rapid un magazin online complet funcţional (cu tot cu modalitatea de plată online şi gestiunea produselor vândute) în doar 72 de ore de la trimiterea documentelor, se pune la dispoziţie şi un kit de comunicare offline, se urcă produsele în shop cu tot cu poze şi descrieri şi ai parte şi de training online din partea echipei etc.Grupul Puratos este unul dintre cei mai importanţi producători globali de materii prime inovative, cu expertiză în aplicaţii finite pentru industria de panificaţie, patiserie şi ciocolaterie. Compania a fost fondată în Belgia în 1919, cu sediul central la Bruxelles, are peste 9000 de angajaţi în 71 de ţări, deţine 63 de unităţi de producţie şi 88 de centre de inovaţie.Puratos România oferă materii prime pentru sectorul alimentar şi servicii specializate clienţilor săi din sectorul industrial, artizanal şi retail printr-o reţea de 12 filiale la nivel naţional şi prin cele două centre de inovaţie, din Bucureşti şi Cluj-Napoca, destinate testării de produse şi ingrediente inovatoare. Compania a fost înfiinţată în anul 1995, în Bucureşti, având în prezent o unitate de producţie în judeţul Ilfov, cu trei linii de producţie distincte (linie de margarină, linie de mixuri pentru patiserie şi brutărie, respectiv o linie pentru umpluturi cu fructe, creme pe bază de apă şi glazuri) şi 150 de angajaţi.