BARAJUL PALTINU, ADMINISTRAT DE EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA, ÎMPLINEȘTE 53 DE ANI

Barajul Paltinu, situat pe valea râului Doftana din județul Prahova și aflat în administrarea societății Exploatare Sistem Zonal Prahova, împlinește în luna aprilie 53 de ani de la înființare. De-a lungul timpului, acesta a avut rolul de a furniza apă potabilă și industrială pentru municipiile Câmpina și Ploiești, asigurând necesarul vital al acestor comunități.

În luna aprilie se împlinesc 53 de ani de la darea în folosință a Barajului Paltinu și totodată a întregului Sistem Hidrotehnic Voila ce îl servește. Sistemul Hidrotehnic Voila a fost denumit inițial Paltinu și reprezintă o parte componentă a societății Exploatare Sistem Zonal Prahova. Stația de Tratare a Apei Voila face parte din sistemul cu același nume și servește zilnic viețile consumatorilor de apă potabilă și industrială din zonele Câmpina, Ploiești și o bună parte din nordul județului.

Barajul Paltinu, a cărui denumire vine de la unul dintre pâraiele care alimentează lacul de acumulare, este o construcție monumentală pentru începuturile anilor ‘70, un edificiu care impresionează și astăzi prin dimensiunile sale. Lucrările de construcție au durat cinci ani. Ansamblul hidrotehnic de pe râul Doftana a fost dat în funcțiune în anul 1971, iar în intervalul 1976 – 1982, au fost executate mai multe consolidări absolut necesare, deoarece, în timpul primei umpleri a lacului, s-au constatat infiltrații de apă pe sub soclul barajului, cauzate însă nu de o deficiență a construcției, ci de structura rocilor de sub baza peretelui barajului, zonă în care fusese injectat laptele de ciment. Cu o înălțime de 108 metri (deasupra fundației), barajul are o lungime totală a coronamentului de 455 metri. Astăzi, el susține o acumulare de aproximativ 55 milioane metri cubi de apă.

Directorul General al societății Exploatare Sistem Zonal Prahova, Bogdan-Ștefan Chițescu:

Cu ocazia acestei aniversări, simțim totuși nevoia să transmitem un mesaj comunităților cărora le furnizăm apă. Ne bucură dezvoltarea zonelor turistice și de agrement în amonte de prizele de apă, precum și extinderea activităților agenților economici riverani râului Doftana, însă atragem atenția că apa este o sursă naturală vulnerabilă, care trebuie protejată, o resursă strategică de siguranță și securitate națională. Îndemnăm comunitățile să fie responsabile fiindcă poluarea se întoarce întotdeauna împotriva noastră.

***

