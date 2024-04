Este prima înregistrare a lui Streisand pentru un serial TV şi va fi lansată la nivel global de Columbia Records în 25 aprilie, înaintea lansării serialului, în exclusivitate pe SkyShowtime în 7 iunie.

„Love Will Survive" este compusă de Hans Zimmer, dublu câştigător al Oscarului, în colaborare cu Kara Talve, nominalizată în mai multe rânduri la premiile Emmy, dar şi alături de câştigătorul premiului Grammy, Walter Afanasieff, pe versurile lui Charlie Midnight, nominalizat la Grammy şi Golden Globe.

Zimmer şi Talve au compus, de asemenea, şi partitura originală pentru viitoarea serie limitată, din şase părţi, care îi are în distribuţie pe Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak şi Jonas Nay.

Streisand, a cărei carieră se întinde pe mai mult de şase decenii şi include numeroase hituri internaţionale, premiate, cum ar fi propria sa compoziţie „Evergreen", „The Way We Were" şi „Woman in Love", este acompaniată în această nouă înregistrare de renumita Orchestră Simfonică din Londra, dirijată de William Ross.

Cântecul este produs de Walter Afanasieff şi Peter Asher, multipli câştigători ai premiilorGrammy. Barbra Streisand, Jay Landers and Russell Emanuel sunt producători executivi.

Barbra Streisand declară: „În prezent ne confruntăm cu o escaladare a antisemitismului în întreaga lume, de aceea am vrut să cânt „Love Will Survive" în contextul acestui serial, ca o modalitate de aducere aminte a celor şase milioane de suflete care s-au pierdut cu mai puţin de 80 de ani în urmă. Şi, de asemenea, să spun că şi în cele mai întunecate vremuri, puterea iubirii poate triumfa şi rezista".

"The Tattooist of Auschwitz" este povestea lui Lali (Jonah Hauer-King), un evreu slovac care a fost deportat la Auschwitz-Birkenau în 1942, în lagărul de concentrare unde au fost ucişi milioane de evrei în timpul Holocaustului.

La scurt timp după sosire, Lali a fost distribuit la Tatuatori, însărcinat să imprime numerele de identificare pe braţele colegilor prizonieri. Într-o zi, o întâlneşte pe Gita (Próchniak), în timp ce îi tatua numărul de încarcerare pe braţ, iar cei doi se îndrăgostesc, în ciuda ororilor care îi înconjoară. Astfel a început povestea lor curajoasă şi memorabilă. Aflaţi sub paza permanentă a unui ofiţer SS nazist, instabil, Stefan Baretzki (Nay), Lali şi Gita sunt hotărâţi să se ţină unul pe celălalt în viaţă.

60 de ani mai târziu, Lali (Keitel), acum la 80 de ani, o întâlneşte pe Heather Morris (Lynskey), o scriitoare aflată la început de drum. Văduv de curând, Lali îşi găseşte curajul să spună lumii povestea lui. În timp ce îşi destăinuie trecutul lui Heather, Lali se confruntă cu fantomele traumatizante ale tinereţii sale şi retrăieşte amintirile iubirii într-unul dintre cele mai îngrozitoare locuri din lume.

Claire Mundell, producător executiv pentru Synchronicity Films, adaugă: "Barbra Streisand este una dintre cele mai renumite artiste din lume şi suntem profund onoraţi să lucrăm cu ea. Barbra şi echipa ei au creat cea mai frumoasă melodie, bazată pe tema principală concepută de Hans şi Kara pentru show, rezumând mesajul cheie al serialului - acela că dragostea va supravieţui. Înregistrarea cântecului, cu vocea legendară a Barbrarei şi cu William Ross la bagheta Orchestrei Simfonice din Londra, în Studiourile Abbey Road, a fost un moment de neuitat şi o amintire pe care o voi păstra pentru totdeauna. Ne bucurăm să putem onora memoria lui Lali şi a Gitei în acest fel, prin intermediul acestei minunate piese muzicale originale".

Regizat de Tali Shalom-Ezer, The Tattooist of Auschwitz este produs de Claire Mundell, prin intermediul companiei sale Synchronicity Films, în asociere cu Sky Studios şi All3Media International. Serialul este o coproducţie Sky şi Peacock. Jacquelin Perske este producător executiv şi scenarist principal pentru The Tattooist of Auschwitz, alături de Evan Placey (producător asociat) şi Gabbie Asher, care au scris scenariile unor episoade din această serie. Serena Thompson este producător executiv din partea Sky Studios.

Toate episoadele serialului "The Tattooist of Auschwitz" vor putea fi văzute din 7 iunie pe SkyShowtime.