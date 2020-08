Beatles celebrați în Germania - Hamburg a celebrat împlinirea a 60 de ani de la primul concert lor concert

Hamburg a marcat luni împlinirea a 60 de ani de la ziua în care The Beatles a susţinut primul spectacol în acest oraş prin organizarea unui concert live cu muzica legendarei formaţii, la care fanii au participat mai mult online decât fizic din cauza pandemiei de coronavirus, relatează agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Artista Stefanie Hempel, fană The Beatles, a urcat pe scena Club Indra împreună cu trupa sa, Rock'n'Roll Special, în cadrul concertului intitulat ''Stream and Shout'', transmis online, interpretând mai multe melodii cântate de membrii The Beatles la primul lor concert din Hamburg, dar şi câteva dintre hit-urile ulterioare ale grupului britanic.Alţi artişti, printre care Bernd Begemann, Jimmy Cornett şi Kaiser Quartet, s-au numărat printre starurile invitate în cadrul acestui spectacol cu durata de două ore.

Mesaje video de la vedete precum Otto Waalkes şi Howie Casey au fost afişate în timpul difuzării concertului, precum şi mesaje în scris transmise de cei care asistat la concertul susţinut de The Beatles în cartierul St Pauli. Fani din toată lumea au avut ocazia să pună întrebări invitaţilor într-un chat live.



Planificat iniţial în formula unui festival cu un line up de circa 40 de formaţii, acest concert aniversar a fost redus considerabil din cauza pandemiei de coronavirus. Organizatorii au transmis însă că nu au renunţat la ideea de a organiza festivalul, la o dată ce urmează să fie anunţată.



John Lennon, Paul McCartney şi George Harrison au susţinut primul lor concert în clubul de striptease Indra, înainte de sosirea în trupă a bateristului Ringo Starr, notează DPA.



Se estimează că ei au petrecut 1.200 de ore pe scenă, în patru cluburi din Hamburg între august 1960 şi decembrie 1962, cu puţin timp de izbucnirea aşa-numitei ''Beatlemania'' în Marea Britanie.