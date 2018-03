Beatrice Tudor: 'Cristian Preda uită sau ignoră faptul că în mai 2017 Jean-Claude Juncker a spus că MCV trebuie ridicat în 2019'

Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a criticat în termeni duri declarațiile recente ale europarlamentarului Cristian Preda, spunând că acesta încearcă să destabilizeze autoritatea Guvernului român în fața oficialilor europeni. Concret, Beatrice Tudor i-a adus aminte lui Preda despre declarația președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, din Parlamentul României, atunci când acesta a anunțat anul 2019 ca termen pentru ridicare MCV și primirea țării noastre în spațiul Schengen.

“Ce nu înțelege, uită sau se face că nu pricepe domnul Preda este faptul că termenul de 2019 pentru ridicarea MCV a fost avansat de către Jean-Paul Juncker în luna mai a anului trecut, chiar într-o declarație în fața plenului reunit al Parlamentului României. Îi aduc aminte domnului Preda, precum și tuturor detractorilor politici de la Bruxelles ai Cabinetului Dăncilă, cuvintele dlui Juncker din Parlamentul de la București, din data de 11 mai 2017: <>”, a declarat Beatrice Tudor.

În acest context, deputatul PSD de București a afirmat că solicitările de ridicare a MCV formulate de către premierul Viorica Dăncilă sunt perfect normale și vin pe fondul de așteptări deja creat la nivelul Comisiei Europene, iar personaje precum Cristian Preda, Monica Macovei și alți europarlamentari români formulează declarații și poziții contrare care nu sunt altceva decât sabotaje politice. “Domnul Preda se face vinovat de aceeași țâfnă de care o acuză pe Viorica Dăncilă. Domnia sa, și alți sabotori politici își pun mâinile în șold în public și clevetesc pe sub masă la Bruxelles, doar-doar or reuși să știrbească demersurile prim-ministrului și doar-doar or reuși să-l saboteze politic. Ce nu înțeleg ei este că pentru a-și conserva funcțiile și remunerația de europarlamentari, vând la schimb unitatea și coerența României în ceea ce privește reprezentarea în fața instituțiilor europene. Cât despre afirmațiile sale făcute cu referire la persoana doamnei Dăncilă nu pot să spun decât atât: este păcat când bărbații se transformă în țațe”, a mai spus Beatrice Tudor.