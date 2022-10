Becali spune că Dică a vrut să plece de la FCSB după meciul cu UTA. Cum l-a convins pe tehnician să rămână

Gigi Becali a declarat, vineri, la Pro Arena, că Nicolae Dică a vrut să plece de la FCSB după meciul cu UTA Arad., însă el l-a convins să rămână, potrivit news.ro.

"Da, a vrut să plece după meciul cu UTA. Nu ştiu de ce a vrut, eu i-am luat-o înainte, l-am sunat şi i-am spus: 'Am auzit că nu ştiu ce, nu ştiu cum, termină cu prostiile. Unde să pleci acum? Stai să vedem, revino-ţi, să pleci la ora asta pleci cu o pată prea mare, ţi-ai stricat cariera'. Dacă batem cu Sepsi nu mai avem nimic de spus, dacă batem, urcăm pe locul şase, nu am treabă. Ce rost are să vorbim de Dică? Până în vară rămâne, nu a plecat când a mâncat bătaie cu 10-0 şi pleacă după ce câştigă trei meciuri? Suntem în playoff acum, avem şi două meciuri în minus, ce să mai? Să spunem ipotetic că rămâne OSK, dar nu poţi spune că nu o depăşeşti pe Hermannstadt. Dacă nu poţi, du-te, tată, în Divizia B şi nu mai juca. Să se lase de fotbal dacă nu îi depăşeşti pe Hermannstadt, mai sunt încă 19 meciuri", a spus Becali, potrivit sport.ro.

FCSB a întâlnit UTA Arad în Superligă, la 16 octombrie, scor 2-1, şi la 19 octombrie, scor 2-2, în Cupa României.