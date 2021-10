Benedict Cumberbatch îl va interpreta pe agentul KGB otrăvit cu poloniu Alexander Litvinenko într-un serial HBO

Actorul britanic Benedict Cumberbatch va juca în serialul „Londongrad” dezvoltat de HBO, anunţă Variety, informează News.ro.

Bazat pe cartea „The Terminal Spy” de Alan Cowell, serialul spune povestea adevărată a lui Alexander Litvinenko, agentul KGB şi mai târziu dezertor ucis prin otrăvire cu poloniu-210 în 2006 în Anglia.

Cumberbatch va fi Litvinenko şi producător executiv al proiectului prin compania sa Sunnymarch. David Scarpa va scrie scenariul „Londongrad” şi va fi şi producător executiv. Bryan Fogel va regiza şi va produce prin Orwell Productions.

Acesta este primul proiect anunţat despre Litvinenko. Anterior, a fost anunţat că David Tennant a semnat în septembrie pentru a juca în drama „Litvinenko” la ITV.

Benedict Cumberbatch, născut pe 19 iulie 1976, la Londra, este actor de teatru, film şi televiziune. S-a remarcat în mai multe producţii teatrale şi a devenit cunoscut pe plan internaţional odată cu rolul principal interpretat în serialul TV „Sherlock”.

L-a interpretat în „Brexit” pe Dominic Cummings, strategul din spatele echipei de campanie care a susuţinut votul pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană la referendumul din 2016.

În cinematografie, Cumberbatch a impresionat în pelicule precum „Remuşcare/ Atonement”, „Un spion care ştia prea multe/ Tinker Tailor Soldier Spy”, „Calul de luptă/ War Horse”, „Star Trek În întuneric 3D/ Star Trek Into Darkness”, „12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave”, „Wikileaks: A cincea putere în stat/ The Fifth Estate” şi trilogia „Hobbitul/ The Hobbit”.

A apărut şi în filme precum „1977”, "Avengers: Infinity War" şi "The Imitation Game", în care l-a interpretat pe celebrul matematician britanic Alan Turing care a decodat mesajele cifrate ale naziştilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A făcut parte din „Patrick Melrose”, o producţie Showtime şi Sky Atlantic, bazată pe seria de romane scrise de Edward St. Aubyn.

Benedict Cumberbatch a fost nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Imitation Game. Jocul codurilor/ The Imitation Game”, în anul 2014, şi a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), în anul 2015.