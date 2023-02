Benzinarii au făcut o avere: după OMV-Petrom, acum e rândul MOL să anunțe un profit uriaș

Profitul operaţional CCS EBITDA al Grupului ungar MOL pentru întreg anul 2022 a ajuns la 4,702 miliarde dolari, informează News.ro.

”Grupul MOL a anunţat astăzi rezultatele financiare pentru T4 şi pentru întregul an 2022. În pofida contextului extern fără precedent şi tumultuos, Grupul MOL a generat 1,074 de miliarde dolari în T4 2022, ajungând la un nivel al EBITDA pentru anul 2022 de 4,702 de milioane dolari. Segmentele Upstream şi Downstream au generat împreună 95% din acest rezultat, la care au contribuit în proporţie egală, susţinute de contextul general favorabil de pe piaţa de petrol. Impactul estimat relevant la nivel de EBITDA al reglementărilor şi al taxelor excepţionale din regiunea principală în care operează MOL, CEE, au depăşit valoarea de 1,6 miliarde de dolari în 2022”, anunţă grupul.

2022 - un „adevărat test”

Măsurile de reglementare au avut un impact negativ asupra rezultatelor la nivel de grup: impactul estimat al reglementărilor privind preţul carburanţilor şi al taxelor excepţionale în regiunea principală în care operează MOL, Europa Centrală şi de Est, s-a ridicat la peste 1,6 miliarde dolari în 2022.

„Anul trecut a fost un adevărat test sub toate aspectele industriei noastre şi sunt mândru de faptul că MOL a reuşit să gestioneze cu succes nenumărate provocări, generând rezultate atât din punct de vedere operaţional, cât şi financiar. Războiul din Ucraina şi consecinţele pe care le-a generat asupra securităţii fluxului de aprovizionare, condiţiile macro imprevizibile şi măsurile de reglementare au adus provocări fără precedent pentru angajaţii profesionişti ai MOL, care s-au descurcat extraordinar sub presiunea constantă a situaţiei de criză. Rezultatele robuste EBITDA din 2022 - obţinute chiar în condiţii de taxare extrem de ridicate, de plafonări ale preţurilor şi de măsuri de reglementare - ne oferă posibilitatea de a continua procesul de transformare şi dezvoltare stabilit prin strategia Shape Tomorrow 2030+. Conform cu aceasta, am făcut investiţii în premieră în producţia de hidrogen verde şi am făcut progrese în privinţa managementului deşeurilor – un pas important în atingerea obiectivelor noastre strategice privind economia circulară. Suntem conştienţi că nici anul 2023 nu va fi mai uşor, dar sunt convins că, datorită rezilienţei de care a dat dovadă MOL, suntem pregătiţi să gestionăm şi următoarea perioadă marcată de incertitudine cu încredere”, spune Zsolt Hernádi, Chairman-CEO.

Principalele segmente

Segmentul Upstream: rezultatul EBITDA în T4 2022 a crescut cu 8% ajungând la 492 de milioane dolari de la an la an, ducând rezultatul anual al segmentului Upstream la 2,212 miliarde dolari, ceea ce reprezintă 47% din rezultatul MOL pentru întregul an. Rezultatul a fost determinat de preţurile ridicate ale petrolului şi gazelor înregistrate constant de-a lungul anului şi de performanţa stabilă a portofoliului internaţional şi local al MOL Group. Cu toate acestea, plafonarea preţului gazelor naturale din Croaţia şi redevenţele suplimentare din Ungaria au avut un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor, vizibil în cifrele EBITDA din T4. Volumele de producţie au depăşit estimările anuale, situându-se la 92mboepd în 2022. Segmentul Upstream a furnizat aproape 60% din fluxul de numerar liber al Grupului MOL în 2022, generând 1,837 de miliarde dolari. Cheltuielile operaţionale la nivel de Grup au rămas la un nivel de aproximativ de 5,5 dolari/bbl în 2022, în ciuda presiunii semnificative la nivelul lanţului valoric, cedarea activelor din Marea Britanie având un impact favorabil asupra costurilor.

Segmentul Downstream: rezultatul EBITDA în T4 2022 s-a îmbunătăţit uşor de la an la an şi a ajuns la 384 milioane dolari, deoarece contribuţia rafinării a reuşit să atenueze rezultatul negativ al EBITDA obţinut din petrochimie în acest trimestru. Rezultatul din T4 s-a îmbunătăţit şi în ciuda reluării cu întârziere a activităţii la Rafinăria Dunărea, ca urmare a închiderii planificate a acesteia, în noiembrie 2022. Contracţia cererii de carburanţi pentru autovehicule a continuat în Ungaria şi Slovacia, ambele pieţe înregistrând o scădere de 4% în acest trimestru, în timp ce piaţa din Ungaria a fost, de asemenea, afectată de condiţiile de aprovizionare dificile generate de plafonarea preţurilor la carburanţi. Rezultatul operaţional CSS EBITDA anual a ajuns la 2,240 de miliarde dolari în 2022 datorită performanţei generale bune a segmentului rafinare. Un test pe ţiţei Arab Light a fost efectuat cu succes la rafinăria Slovnaft, unde au fost finalizate toate pregătirile necesare pentru a creşte cantitatea de petrol non-rusesc ce poate fi rafinată, în conformitate cu reglementările care interzic exporturile de produse petroliere de origine rusă începând cu data de 5 februarie 2023.

În segmentul Consumer Services, EBITDA s-a redus aproape la jumătate în 2022, comparativ cu rezultatul pe întregul an 2021 şi a ajuns la 320 de milioane dolari, din cauza reglementărilor privind preţul carburanţilor în regiunea Europei Centrale şi de Est în care operează MOL. În T4 2022, performanţa EBITDA a fost afectată, ajungând la 89 de milioane dolari, rezultatul fiind cu 23% mai scăzut comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în ciuda eliminării măsurii de plafonare a preţului combustibilului din Ungaria la începutul lunii decembrie. Creşterea volumului vânzărilor, extinderea marjelor din sectorul non-fuel şi includerea activelor Lotos din Polonia au compensat parţial efectele negative. În T4 2022, MOL a finalizat tranzacţia care cuprinde extinderea portofoliului Consumer Services prin achiziţionarea a 417 staţii de servicii în Polonia. Numărul de staţii de servicii care integrează conceptul Fresh Corner a crescut la 1.179 în T4 2022, de la 1.130 în T3 2022.

Segmentul Gas Midstream: rezultatul EBITDA a ajuns la 163 de milioane dolari în 2022, fiind cu 20% mai ridicat decât în 2021, datorită cererii tot mai mari la nivel transfrontalier, aprovizionării continue a depozitelor şi volumelor mai mari de transport intern. EBITDA a crescut cu 79% de la an la an în T4 2022, până la 61 de milioane dolari, în ciuda mediului extern dificil de-a lungul întregului an. Volumele de transport intern au scăzut cu 30% în T4 2022, în concordanţă cu scăderea consumului de gaz pe segmentele de consumatori casnici şi clienţi industriali.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări şi 25.000 de angajaţi în întreaga lume. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.000 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor şi 30 de ani în injecţia de CO2. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 8 ţări, iar cele de explorare în 10 ţări. MOL se angajează să îşi transforme operaţiunile tradiţionale bazate pe combustibili fosili într-un model de afaceri sustenabil, cu emisii scăzute de carbon, şi aspiră să devină neutră din punctul de vedere la emisiilor de carbon nete până în 2050, contribuind totodată la formarea economiei circulare cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală şi de Est.