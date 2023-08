Beyoncé a omis să pronunţe numele lui Lizzo în cântecul 'Break My Soul' - VIDEO

Cântăreaţa americană Beyoncé, care obişnuieşte să pronunţe numele colegei sale Lizzo într-unul dintre cântecele sale, a schimbat versurile atunci când l-a interpretat marţi seară la Foxborough (Massachusetts). Această eliminare din text intervine în contextul în care Lizzo este ţinta unei plângeri din partea a trei foste dansatoare care o acuză de hărţuire, conform news.ro

Beyoncé a apărut în cadrul turneului său Renaissance când a cântat un remix al hitului său „Break My Soul”. Intitulată „The Queens Remix”, această versiune încorporează elemente din piesa „Vogue” a Madonnei, precum şi o parte vorbită în timpul căreia Beyoncé pronunţă numele mai multor artişti.

Beyoncé seemingly skips over Lizzo’s name during the Queens Remix performance of ‘Break My Soul’ tonight at the Renaissance World Tour.



She instead repeats Erykah Badu’s name four times.



