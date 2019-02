BOMBA unui fost șef a SPP - Cine stă, de fapt, în spatele succesului Laurei Codruța Kovesi de la Bruxelles

Explicații bombă ale fostului șef al SPP Dumitru Iliescu privind susținerea de care are parte Laura Codruța Kovesi, de la Bruxelles, în cursa pentru șefia Parchetului European. Iliescu susține că la mijloc ar fi vorba de un plan bine pus la punct, în spatele căruia stau interese uriașe.

"Principalul lor (n.r - ale SUA ) obiectiv a fost acela de a-si subordona conducerea politica de la Bucuresti si partial au reusit, au ajutat sa ajunga la Cotroceni o persoana dispusa sa joace asa cum doresc, dar nu au reusit sa-si subordoneze toti decidentii politici si administrativi. Atunci au decis sa introduca in joc o noua componenta, formata din structurile de forta, initiand infiintarea Statului Paralel, care sa preia ilegal puterea de la cei care o detineau legal si care, prin intermediul informatiilor si zanganitul catuselor, sa aduca la ascultare pe toti cei tentati sa se opuna intereselor americane in Romania, iar pe cei care nu cedau sa ii elimine din zona politica. In acelasi mod au procedat si in ceea ce priveste persoanele din zona justitiei, din cea economica si din media.

Nici armata si nici biserica nu au scapat acestui demers al partenerului nostru strategic. A plecat Basescu, dar imediat au cocotat in cea mai importanta functie in Stat o marioneta dispusa sa execute cu multa staruinta ordinele lor. Au avut insa nesansa ca la guvernare sa vina o alianta care nu era dispusa sa le execute comenzile, cu vadita tenta de emancipare, si desi au asmutit asupra ei dulaii tradatori din structurile de forta sub stindardul impusei lupte anticoruptie, demersul lor nu a izbandit, cu toate victimele trimise sub ghilotina justitiei. In final Sistemul reprimator a fost compromis si au fost nevoiti sa renunte la persoane fidele din aceste structuri, ceea ce a dus la scaderea drastica a capacitatii de a controla, prin forta, oamenii politici si nu numai", scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.