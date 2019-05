Ministrul de Finanțe, detalii de ULTIMĂ ORĂ: ce s-a modificat la programul 'Prima Casă' și la calcularea ratelor

Guvernul a adoptat, joi, un proiect de hotărâre pentru modificarea costului finanțărilor la programele „Prima Casă” și „Investește în tine”, respectiv înlocuirea ROBOR cu noul indice de calcul. Anunțul a fost făcut de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, conform Mediafax.

„S-a adoptat astăzi (joi-n.r) o hotărâre de Guvern pentru modificarea legislației specifice programelor guvernamentale cu garanția statelor pentru clarificarea modaliății de aplicare a OUG nr. 19/2019. Este o măsură necesară care va reduce costurile de finanțare a creditelor scordate prin programele Prima casă, Prima mașină și Investește în tine, programe de succes”, a declarat Eugen Teodorovici.

Astfel, Guvernul a avut în vedere următoarele modificări pentru programul Prima casă:

„Costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice”.

De asemenea, „finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC şi separat a costurilor cu comisioanele”.

Pentru programul „Investește în tine”, Guvernul are în vedere următoarele modificări: „Rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării”.