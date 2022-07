Breaking | Un avion Antonov deținut de o companie din Ucraina s-a prăbușit în Grecia (Video)

Autoritățile spun că un avion Antonov deținut de o comapanie ucraineană s-a prăbușit în apropiere de orașul Kavala, în nordul Greciei, transmite presa locală.

Avionul se îndrepta din Serbia spre Iordania, dar autoritățile nu au putut confirma dacă era un zbor de pasageri sau de marfă și nici câte persoane se aflau la bord.

Pilotul a reușit să alerteze autoritățile cu privire la o problemă la unul dintre motoarele avionului și i s-a dat posibilitatea de a alege să aterizeze fie pe aeroportul din Salonic, fie pe cel din Kavala. El a optat pentru Kavala, care era mai aproape, dar avionul s-a prăbușit la aproximativ 40 de kilometri vest de aeroport.

Pompierii au precizat într-un comunicat că au izolat zona. Presa locală a relatat că oamenii din apropierea locului accidentului au văzut o minge de foc și au auzit o serie de explozii după prăbușire.

Unele surse din presa greacă vorbesc despre un posibil transport de arme pentru Ucraina, însă nu există deocamdată confirmări oficiale.

