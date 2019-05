Bruce Springsteen va înregistra cu E Street Band în toamnă

Bruce Springsteen a anunţat că va înregistra în toamnă primul album cu E Street Band din ultimii şapte ani şi că un turneu de promovare a acestuia va avea loc în 2020.

Muzicianul american a declarat pentru site-ul de ştiri Repubblica: „Voi înregistra cu E Street Band în toamnă, iar când vom termina, vom merge în turneu anul viitor”.

Springsteen a anunţat la începutul lunii mai, într-o discuţie cu cineastul Martin Scorsese dedicată promovării programului Netflix „Springsteen On Broadway” înaintea startului voturilor pentru premiile Emmy, că a scris un întreg album pentru trupa E Street.

„Au fost aproaximativ 7 ani fără să scriu ceva pentru trupă. Nu puteam să scriu nimic. Apoi, în urmă cu o lună, am început şi am scris material pentru un întreg album pentru trupă, apărut aproape de nicăieri. Va fi un alt turneu”, a spus el.

Actorul şi chitaristul Steven Van Zandt, membru al E Street Band, a declarat pentru NME că să lucreze cu Springsteen este prioritar.

„Dacă vrea să ieşim, vom ieşi. Sunt prins până pe 6 noiembrie, dar avem timp să facem un nou album, apoi să mergem în turneu”.

Pe 14 iunie, Springsteen va lansa al 19-lea album solo, „Western Stars”, ce cuprinde 13 piese inspirate, în parte, din muzica pop a anilor 1960 - 1970 din sudul Californiei.

Bruce Springsteen, născut pe 23 septembrie 1949, în New Jersey, supranumit ”The Boss”, este interpret şi compozitor. Printre cele mai cunoscute piese ale lui se numără „Born To Run”, „Hungry Heart”, „Dancing in the Dark”, „Born in the U.S.A.”, „Human Touch” şi „Streets of Philadelphia”. Bruce Springsteen a lansat 18 albume de studio, care au fost vândute în peste 120 de milioane de copii pe plan mondial şi a fost recompensat cu 20 de premii Grammy. Cel mai recent material discografic, „High Hopes”, a fost lansat în 2014. El a compus şi coloane sonore pentru mai multe producţii cinematografice, iar pentru muzica originală din filmul „Philadelphia” (1993), cu Tom Hanks şi Denzel Washington în rolurile principale, a fost premiat cu Globul de Aur, Grammy şi Oscar.