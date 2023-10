București: PS Timotei Prahoveanul a sfinţit racla în care vor fi aşezate moaştele Sf. Tatiana diaconiţa

Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a sfinţit sâmbătă la parohia bucureşteană „Sfântul Ierarh Calinic”-Titan racla în care va fi aşezat un fragment din moaştele Sfintei Muceniţe Tatiana diaconiţa.

Fragmentul din sfintele moaşte a fost dăruit parohiei de către Catedrala Mitropolitană din Craiova, informează Ziarul Lumina.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor a oficiat în continuare Sfânta Liturghie împreună cu mai mulţi clerici, între care Părintele Florin Busuioc, Protopop al Protoieriei Sector 3 Capitală, Părintele paroh Liviu Mihai Dinu, Arhidiaconul Eugen Maftei, Consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

După citirea pasajului evanghelic rânduit, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat, pentru început, istoria ridicării acestui lăcaș de cult și a așezării sale sub ocrotirea Sfinților Calinic de la Cernica și Parascheva de la Iași: „Sărbătoarea de astăzi este întâmpinată cu foarte multă evlavie în cetatea Bucureștilor, unde sunt multe biserici care o au ocrotitoare pe Sfânta Parascheva, dar și în locul ei de obârșie, chiar dacă astăzi nu mai există acolo o biserică ortodoxă. În chip special este în sărbătoare cetatea Iașilor unde, de aproape 400 de ani, se află cinstitele ei moaște. Nu în ultimul rând, este în sărbătoare și această biserică, ce îi are drept ocrotitori pe cei doi sfinți printr-o împrejurare specială. În anii grei ai regimului comunist, atunci când prigoana împotriva Bisericii era în floare, în acest loc, dintr-o casă a fost amenajat și apoi extins și înfrumusețat acest lăcaș în care ne aflăm. Pentru că lucrările de construcție s-au terminat în anul 1955, Patriarhul Justinian a hotărât să dea două hramuri acestei noi biserici de atunci. S-a hotărât ca bisericuța aceasta, asemenea unor case din Constantinopol, din Ierusalim sau din alte locuri care au devenit, în anumite momente ale istoriei, lăcașuri de cult, să primească aceste hramuri. Sfânta Parascheva fusese în acel an în atenția Sfântului Sinod, întrucât cultul ei a fost generalizat, iar Sfântul Calinic a fost canonizat în anul în care construcția acestei biserici s-a terminat. Sunt două hramuri speciale pentru doi mari sfinți cunoscuți și iubiți”.

De asemenea, ierarhul a remarcat câteva dintre valorile pe care ni le putem însuși din viața Sfintei Cuvioase Parascheva: „Ea rămâne un model minunat pentru monahi, pentru tineri, pentru familiile înstărite, dar și pentru cei săraci, pentru dragostea fără margini pe care a avut-o față de Dumnezeu. (...) Dorința de a fi mereu aproape de Mântuitorul Hristos, nevoințele, rugăciunea, privegherile, dar și fapta bună rămân exemple pentru cei din vremea noastră. Astăzi, atât de mulți tineri părăsesc casele părinților pentru a se înstrăina și a pleca departe. Ei trebuie însă să privească spre cea care a fost și ea pelerină și călătoare, dar care nu a uitat să privească spre Dumnezeu. Învățăm din viața sfintei atenția pentru cei săraci. Cât de mulți oameni care trec prin încercări nu au nevoie de ajutorul nostru? El poate fi întotdeauna acordat cu toată inima. Fapta bună, săvârșită mai ales asupra copiilor, rămâne înaintea lui Dumnezeu asemenea unei pietre prețioase, care își păstrează mereu valoarea”.

„Când au ajuns moaștele Sfintei Parascheva în București, cu 11 ani înainte de sfințirea acestei biserici, în 1944, străzile Capitalei au fost pline de oameni cum rareori s-a văzut, nu doar pe distanțe mici, într-o piață sau în zona Catedralei Patriarhale. Din bariera Cotrocenilor, acolo unde au ajuns în dimineața zilei de 27 octombrie, moaștele Sfintei Parascheva au străbătut străzile principale ale Bucureștiului până la Catedrala Patriarhală. Imaginile de atunci uimesc, ilustrând mulțimea oamenilor care au întâmpinat-o pe mult milostiva Sfântă Parascheva. Cinstitul odor a rămas în Catedrala Patriarhală până în dimineața zilei de 13 noiembrie, când s-a întors la Iași. La plecare, i-a adus cinstire Sfintei Parascheva același număr impresionant de credincioși. Pomenirea ei ne întărește în credință. Faptul că ea a binecuvântat pământul Moldovei și al României întregi, de atunci și până acum, este un privilegiu pentru noi”, a adăugat Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Florin Vlad Mache pe seama bisericii Parohiei Sitaru din Protoieria Ilfov Nord. De asemenea, în semn de recunoștință pentru întreaga lucrare desfășurată până acum, Preasfinția Sa i-a oferit părintelui paroh Liviu Mihai Dinu, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rangul onorific de iconom.

În încheiere, părintele protoiereu Florin Busuioc ne-a vorbit despre binecuvântatul eveniment din viața parohiei și a întregii protoierii: „Este o mare bucurie pentru noi faptul că Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului acestei parohii. Tot astăzi, în cadrul acestei mari sărbători, a fost primit un fragment din moaștele Sfintei Mucenițe Tatiana, care a fost așezat și va rămâne într-o raclă frumos confecționată, în această biserică, pentru binecuvântarea parohiei și a protoieriei noastre. Cele două sfinte reprezintă modele mai ales astăzi, într-o lume aflată în căutare, în special pentru tinere și tineri. Aceste două tinere femei sfinte au înțeles că, deși au trăit în vremuri grele, a fost necesar să răspundă conform Evangheliei lui Hristos”.