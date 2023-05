Burleanu, în grațiile șefului UEFA: Comisia din care va face parte șeful FRF

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a fost invitat de către preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, să se alăture UEFA Strategy Steering Committee, informează frf.ro.

UEFA va publica anul următor un nou plan strategic care va urma actualei strategii UEFA: Together For The Future of Football 2019-2024. Acest nou document strategic îşi propune să ofere UEFA, Asociaţiilor Naţionale şi altor părţi interesate din fotbalul european o direcţie şi o viziune clară, împreună cu obiective ambiţioase şi realizabile, care să răspundă cât mai bine tuturor nevoilor fotbalului, dar şi trendurilor la nivel internaţional.

Comitetul Director pentru Elaborarea Strategiei UEFA, prezidat de prim-vicepreşedintele UEFA Karl-Erik Nilsson, este format din preşedinţi, secretari generali şi alţi reprezentanţi ai asociaţiilor membre, şi a fost înfiinţat în 2018 pentru a sprijini crearea şi dezvoltarea cadrului general şi al obiectivelor Strategiei UEFA. Actuala strategie propune o viziune clară, bazată pe cinci piloni cheie; FOTBAL, ÎNCREDERE, COMPETITIVITATE, PROSPERITATE şi RESPONSABILITATE, fiecare susţinut de politici personalizate şi priorităţi strategice precum fotbalul feminin, bună guvernanţă, echilibrul competitiv, implicarea fanilor şi sustenabilitate.

Grupul de lucru are programate mai multe întâlniri anul acesta. Prima întâlnire s-a desfăşurat online, în sistem videoconferinţă, pe 25 aprilie, iar următoarea întâlnire este programată pentru 11 mai la Ljubljana, Slovenia, întâlnirea fiind prezidată chiar de preşedintele UEFA.

Forma finală a strategiei urmează să fie adoptată de către Comitetul Executiv UEFA, până la finalul acestui an, urmând ca documentul final să fie prezentat în Congresul UEFA din 2024 care va fi găzduit la Madrid pe 8 februarie.