Burleanu: Ne dorim să sărbătorim calificarea la EURO după meciul cu Elveţia în faţa unui stadion plin

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, după şedinţa Comitetului Executiv al FRF, că îşi doreşte să sărbătorească, după meciul cu Elveţia, în faţa unui stadion plin calificarea la turneul final al Campionatul European din 2024.

"Nu doar că ne aşteptăm, dar ne şi dorim să sărbătorim calificarea după meciul cu Elveţia în faţa unui stadion plin. Sunt sigur că jucătorii noştri vor lupta pentru a ne atinge acest obiectiv, astfel că ne dorim să fim deja calificaţi încă după meciul cu Israel din Ungaria. Chiar dacă în anumite scenarii ne sunt suficiente patru puncte pentru a ne califica la EURO, sunt sigur că stafful tehnic şi jucătorii vor pregăti cele două meciuri (n.r. - cu Israel şi Elveţia) doar cu gândul la victorie. Ne-am fi dorit ca la aceste meciuri să fi beneficiat de doi jucători care au contribuit, chiar decisiv în acest an, mă refer la Sorescu şi la Man. Ne dorim să nu mai avem alţi jucători accidentaţi. Sigur că Edi Iordănescu este îngrijorat de toate aceste aspecte pentru că la final va trebui să ia decizii în consecinţă", a spus preşedintele, potrivit Agerpres.

În opinia acestuia, partida decisivă pentru calificare este cea cu Israelul. "Meciul decisiv pentru noi este cel cu Israel. Şi chiar dacă într-un anumit context ne-ar fi suficient un punct, trebuie să intrăm cu gândul la victorie. Diferenţa în această confruntare cu Israelul se va face la nivel mental. Echipa care va fi mai bine pregătită mental va reuşi să câştige. Iar aceasta sper să fie România", a spus el.

"Dacă ne referim la jocul naţionalei, vedem o îmbunătăţire la nivel individual. Această lună noiembrie este o lună a confirmării tuturor eforturilor şi sacrificiilor din ultimii ani prin care au trecut jucătorii şi staff-ul tehnic. Astfel încât eu sunt încrezător că jucătorii vor avea capacitatea să se autodepăşească şi să revenim la un turneu final. Oricum, anul acesta am văzut o naţională a României neînvinsă, o naţională care e pe primul loc în grupă care se află pe un trend ascendent. Aşa că suntem încrezători că dacă vom reuşi să ne calificăm, anul viitor la EURO vom arăta mult mai bine decât în 2016", a adăugat oficialul FRF.În opinia lui Răzvan Burleanu, lupta din preliminarii nu este una echitabilă în condiţiile în care Kosovo nu a convocat câţiva dintre jucătorii săi importanţi în meciul cu Israel."Am văzut lotul final al celor din Kosovo pentru meciul cu Israel şi am remarcat că nu se mai regăsesc jucătorii care au fost în teren împotriva României, cum e Rrahmani de la Napoli sau Zhegrova de la Lille. În acest context putem spune că meciul dintre Kosovo şi Israel nu va mai fi la fel de echitabil precum meciul nostru cu Kosovo. Şi cu siguranţă noi plecăm cu un dezavantaj din acest punct de vedere. Dar sperăm totodată că selecţionata Kosovo va reuşi să strângă rândurile şi să îşi joace această şansă pe care o mai are pentru calificarea la EURO. Pentru că după cum se ştie, Kosovo are în continuare şanse matematice", a precizat Burleanu.Partida Israel - România, din preliminariile EURO 2024, se va juca sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Pancho din Felcsut, în Ungaria.Ultimul meci al echipei naţionale din preliminariile EURO 2024 va avea loc marţi, 21 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională în compania selecţionatei Elveţiei.Cu 8 partide disputate, România ocupă în acest moment prima poziţie în Grupa I de calificare la EURO 2024, fiind urmată de Elveţia, 15 puncte din 7 meciuri şi Israel, 11 puncte din 6 meciuri.