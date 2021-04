Buzărnescu: Am citit de 4-5 ori mailul cu anunţul despre Monica. Până la urmă am sunat-o, mi-a confirmat şi am fost extrem de încântată

Jucătoarea Mihaela Buzărnescu a povestit, joi, după tragerea la sorţi a meciurilor din cadrul întâlnirii cu Italia, cum a reacţionat atunci când a primit pe mail mesajul cu privire la numirea Monicăi Niculescu căpitan al echipei României. Ea a menţionat că această numire a bucurat-o mult, potrivit news.ro.

“Mă bucur foarte mult că Monica este alături de noi şi din această calitate. Am primit mail cu anunţul şi am citit de 4-5 ori mailul ca să fiu sigură şi până la urmă am sunat-o şi mi-a confirmat şi am fost extrem de încântată. Este foarte experimentată ca jucătoare, suntem din această generaţie, şi sunt sigură că ne va sfătui cel mai bine pentru a evolua foarte bine.

Este un pic diferit, mie mi s-a întâmplat să am şi această modalitate de a vorbi cu ea, aceea de căpitan. Simt că trebuie să vorbesc diferit. Este un respect diferit. Câteodată mă gândesc să vorbesc mai distant un pic, nu cumva să deranjez. Dar Moni ştie foarte bine se să ne spună în orice moment. Nu cred că ar fi fost o problemă cu orice alt căpitan. Mă bucur mult că Monica a acceptat această provocare”, a declarat Buzărnescu.

Mihaela Buzărnescu a jucat săptămâna trecută la turneul de la Bogota, la care a ajuns până în finală la dublu. “Nu a fost uşor pentru mine să schimb continent, fus orar, dar e o obişnuiţă deja, anul acesta am schimbat de 5-6 ori continentele. Mă bucur că am ajuns, că am reuşit să mă antrenez, să mă odihnesc şi să fiu pregătită pentru meciul de mâine.

Mă simt bine, m-am odihnit şi m-am adaptat foarte repede cu suprafaţa. Sunt ok, sunt gata pentru meciul de mâine şi voi da tot ce pot până la ultima minge”, a afirmat ea.

România întâlneşte Italia vineri şi sâmbătă, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup.

Programul complet al confruntării este următorul:

Vineri, primul meci de la ora 15.30: Irina Bara (132 WTA) - Elisabeta Cocciaretto (111 WTA); Mihaela Buzărnescu (137 WTA) - Martina Trevisan (99 WTA)

Sâmbătă, primul meci de la ora 14.00: Irina Bara (132 WTA) - Martina Trevisan (99 WTA); Elisabeta Cocciaretto (111 WTA) - Mihaela Buzărnescu (137 WTA); Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse - Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone.