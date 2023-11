Cadou inedit de Crăciun: Arhidiaconul Mihail Bucă 'a fost scos la licitație', iar banii vor fi donați pentru renovarea secției de pediatrie din Ploiești

Părinții comunității LaPrimulBebe au pornit mobilizarea în ultima Campanie Umanitară din acest an, dintre cele două organizate în fiecare an de către Asociația LaPrimulBebe. De data aceasta este vorba de o campanie dedicată Spitalului de Urgență Pediatrică Ploiești unde ajung la camera de gardă peste 45.000 de copii,/an dintre care sunt internați peste 11.000.

Arhidiaconul Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a decis să se implice și în această campanie. Pe lângă îndemnul la a face donații financiare, părintele Bucă ”a fost scos la licitație”. Astfel, cine își dorește să aibă parte de colinde interpretate de fondatorul și dirijorul Grupului Psaltic ”Tronos” al Patriarhiei Române chiar de Crăciun, alături de alți membri ai ”Tronos”, poate licita, iar suma de bani va fi donată Spitalului de Urgență Pediatrică Ploiești.

Soția arhidiaconului, Daniela Bucă, a scos la licitație două invitații pentru concertul ”Tronos” de la Sala Dalles, din data de 22 decembrie, de la ora 19:00, dar și un minirectial susținut de protopsaltul Mihail Bucă alături de 4 psalți din Tronos în casa celor care vor câștiga cea de-a doua licitație.

”#CopiiiRomaniei

Licitatia nr.1

Desi suntem in comunitatea LPB de putin timp, mai exact de la campania anterioara, #10anideprecizie, care a avut in centru Institutul Clinic Fundeni, a carui pacienta a fost si mezina noastra, Irene-Ecaterina, am ramas placut surprinsi de implicarea intregii comunitati LPB in campania umanitara. Daca in campania trecuta am fost scosi la licitatie si am participat la altele in calitate de "cumparator " si am aflat povesti impresionate, am cunoscut oameni frumosi, acum ne dorim sa ne alaturam si acestei campanii.

Pentru ca se apropie cea mai frumoasa perioada a anului, perioada Colindelor, licitez o invitatie dubla la "Concertul psaltic: Tronos bate la usa inimilor voastre" sustinute de catre sotul meu, Arhd. Mihail Buca, alaturi de Corul Tronos.

Concertul va avea loc la Sala Dalles din Bucuresti, in data de 22 Decembrie la ora 19:00.

Licitatia incepe de la 80 lei, castiga cea mai mare suma oferita.”, este prima licitație pe care a inițiat-o Daniela Bucă pe grupul de Facebook ”Laprimulbebe”.

Cea de-a doua licitație, în care este oferit minirecitalul live al arhidiaconului Mihail Bucă în casa celor care vor licita cei mai mult, se va închide marți seara, 21 noiembrie, la ora 22:00.

”#CopiiiRomaniei

Licitatia nr.2

Precum lumea e cuprinsa in aceasta perioada de " febra sarbatorilor de iarna", asa si pe noi, ne-a cuprins "febra" campaniei umanitare si revin cu o noua licitatie.

De data aceasta, mai adaug o "sarcina" in programul incarcat al Corului Tronos , vor colinda live, in sanul casei voastre, alaturi de cei dragi voua, 4 baieti din cor, alaturi de Arhd. Mihail Buca, ce vor interpreta 5 colinde.

Data la care pot face acest lucru este 21 Decembrie, de la ora 21:00, licitatia se adreseaza celor ce locuiesc in Bucuresti.

Este o ocazie unica, avand in vedere ca ei nu fac astfel de cantari, ci doar, deja cunoscutele si traditionalele concerte caritabile.

Pretul de pornire este de 150 lei, castiga suma cea mai mare”, este mesajul postat de Daniela Bucă.

O a treia licitație constă într-un minirecital al Corului ”Tronos Junior”, iar ”oferta” este de două seri de colinde.

”#CopiiiRomaniei

#Licitatia nr.3

#Tronos Junior

Precum Dumnezeu este Intreit in Persoane si atat de mult a iubit pe om, incat in aceasta perioada a trimis sa Se nasca in pestera Insusi Fiul Sau.

Pentru ca aceasta campaniei este despre Copiii Romaniei, copiii din Tronos Junior, se alatura si ei acestei campanii, cu licitatia nr. 3.

Astfel ca, licitam doua seri de colinde chiar in casele voastre cu un grup de 10 copii, ce vor fi insotiti de dirijorul lor, Ioan Balaban. Se pot deplasa in serile de 20 si 21 decembrie, orele 20. Licitatia incepe de la 150 lei. Castiga cele mai mari doua sume licitate. Se va stabili de comun acord in care data (20 sau 21) se va bucura de colinde fiecare castigator.

Corul Tronos Junior a fost infiintat in anul 2022, la inițiativa ARHIDIACONULUI MIHAIL BUCA,ca rezultat al cererilor copiilor care participau neincetat la concertele Tronos si isi manifestau dragostea fata de muzica bizantina.”, precizează Daniela Bucă.