Călătoria cu Tramvaiul Poeziei - Poem colectiv dedicat Timişoarei, pictat pe asfalt

Tramvaiul Poeziei ediţia a III-a s-a desfăşurat în primul weekend din iunie la Timişoara. Svetlana Cârstean, Moni Stănilă, Alina Purcaru, Radu Vancu şi Andrei Dosa, poeţii invitaţi în proiect pentru dialoguri şi lectură, au creat un poem colectiv, finalizat chiar în aceste zile, ca extensie a evenimentului, potrivit news.ro.

Florile de cireş înfloresc nevăzute şi toamna

în casele bătrâne, în inima mea

ori de câte ori revin acasă

străzile nevăzute până atunci

ajung drumuri ştiute

& drumurile ajung amintiri

& inima mea e flori de cireş

& creierul meu e o casă bătrână

în care tu îţi încălzeşti picioarele degerate

la soba în care arde cireşul uscat.

Bega curge limpede, stele şi turnuri

de apă se reflectă în ea, din depou tramvaiul

îşi sună clopoţelul, vatmanul străluceşte-n livrea.

& seara & dimineaţa în oraşul acesta străin

e cel puţin o casă în care te-aşteaptă cineva

ai venit în sfârşit, spune. intră-n curtea mea interioară. plouă

peste cireşele din iosefin. & seara & dimineaţa e acasă în oraşul străin.

„Mi-am dorit mult să rămână ceva concret în urma proiectului şi aveam demult ideea unui poem colectiv, iar când pregăteam pentru Timişoara, am ştiut că voi lucra cu scriitorul Bogdan Munteanu. Eram prieteni pe Facebook şi văzusem cu un an în urmă proiectul lui din Timişoara “Poezie în stradă” (versuri pictate pe asfalturi) şi i-am scris. A fost încântat şi foarte dornic să colaborăm”, a declarat Loredana Munteanu, fondatoarea Asociaţiei „Arta Nu Muşcă” şi organizatoare a evenimentului.

„Când eram copil, îmi plăcea să mă joc de-a vatmanul. Acum mă joc de-a călătorul. Când am timp liber, urc în tramvai şi merg câteva staţii prin Timişoara. Câteodată am prins şi lecturi publice. Fie că e vorba de evenimente culturale organizate, fie de acţiuni spontane sau de poezia oraşului, a vatmanilor şi călătorilor, fiecare rută vine cu poezia ei. Cu sound-ul ei. Proiectul „Tramvaiul Poeziei” a reuşit să aducă laolaltă toate aceste forme. Am parcurs, alături de poeţi, muzicieni şi călători inimoşi, un traseu de poveste. Mai mult, cei care nu au putut participa la evenimente pot citi un poem colectiv scris de cei cinci poeţi invitaţi, cu gândul la Timişoara. El se află pe malul Begăi, lângă D'Arc pe Mal şi vaporul Pelican - super îndrăgite de timişoreni. Poezia de stradă imprimată pe asfalt folosind şabloane şi spray-uri e o tradiţie a oraşului. Nu pot decât să mă bucur că, aşa cum zice primul vers, „Florile de cireş înfloresc nevăzute şi toamna”, a menţionat scriitorul Bogdan Munteanu.

„Cum ai descrie Timişoara în 2 cuvinte?” a fost una dintre întrebările regăsite în formularul de înscriere în călătoriile cu Tramvaiul Poeziei, răspunsuri care le-au folosit poeţilor ca sursă de inspiraţie în realizarea poemului colectiv; o serie de cuvinte sau sintagme oferite de participanţii la eveniment apar în acest poem, printre care se numără: florile de cireş, Bega, acasă, tramvaiul sau casele bătrâne.

Evenimentul a strâns în jurul poeziei, al frumosului şi al dorinţei de a descoperi o altă perspectivă asupra oraşului un număr impresionant de participanţi, la fiecare călătorie, garantând succesul proiectului în capitala culturală europeană.

„A fost o ediţie de succes în Timişoara, prima în afara Bucureştiului, în cel mai bun context cultural, cu muzicieni şi o parte din echipă locali care au sprijinit proiectul, ceea ce a făcut diferenţa.

În rest, am simţit în permanenţă o energie aparte, un sentiment de familiaritate, am încercat să fiu mai mult participantă decât organizatoare pe parcursul celor 5 călătorii, iar toate acestea mi-au dat imboldul să iau în calcul ca următoarele ediţii să se desfăşoare şi în alte oraşe”, a mai menţionat Loredana Munteanu.

„Timişoara e splendidă ca întotdeauna, fiindcă e ca o iubire, treci peste defecte şi vezi doar frumuseţea. Timişoara e totuşi un fel de casă pentru mine, aşa că întâlnirea cu prieteni şi cititori a fost cât un sac de emoţii. Am revăzut pe fereastra tramvaiului locuri pe care nu le-am mai vizitat de multă vreme şi am aflat de la ghidul nostru multe poveşti pe care nu le ştiam.

Am devenit destul de tehnică de-a lungul timpului, aşa încât pentru poemul colectiv n-a fost nevoie de o inspiraţie venită de sus, ci doar să închid ochii şi să revăd”, a declarat poeta Moni Stănilă, câştigătoarea premiului la categoria Poezie, în cadrul Galei Radio România Actualităţi 2023.

Tramvaiul Poeziei a ajuns pentru prima dată în afara Bucureştiului, la Timişoara, oferind publicului ocazia incursiunii în lumea poeziei contemporane, a oraşului, în compania unor artişti locali care au susţinut recitaluri muzicale inedite la flaut, vioară şi violoncel, şi a unui ghid turistic local care-a punctat pe traseu poveşti valoroase despre Timişoara.

Timp de două ore, în două zile consecutive, participanţii s-au bucurat de cinci călătorii în tramvaiul desenat de artistul Dan Perjovschi, de lecturi ale celor 5 poeţi şi de dialoguri cu esenţă moderate de Anca Vancu.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.