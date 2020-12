CALENDARUL și Procedurile de învestitură pentru guvernul condus de premierul desemnat Florin Cîţu

Noul guvern, condus de premierul desemnat Florin Cîţu, ar putea fi învestit miercuri, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista Cabinetului şi programul de guvernare vor fi depuse la Parlament în jurul orei 8,00, iar şedinţa Birourilor permanente reunite va avea loc între orele 9,00 şi 10,00.

"Mâine urmează audierile în comisii, cred că încep la ora 10,00 sau 11,00 cel mai târziu. Planul nostru este de a avea votul în plen începând cu ora şase seara, urmează jurământul şi după aceea tot Guvernul se va reuni la Palatul Victoria doar pentru o şedinţă foto şi atât", a declarat marţi seara prim-ministrul desemnat Florin Cîţu.



Conducerile PNL, USR PLUS şi UDMR au validat, fiecare în parte, listele proprii de miniştri care vor face parte din viitorul Executiv.



Lista membrilor Guvernului este următoarea:



* Florin Cîţu - prim-ministru



* Dan Barna - viceprim-ministru



* Kelemen Hunor - viceprim-ministru



* Nicolae Ciucă (PNL) - Ministerul Apărării Naţionale



* Bogdan Aurescu (PNL) - Ministerul Afacerilor Externe



* Alexandru Nazare (PNL) - Ministerul Finanţelor Publice



* Lucian Bode (PNL) - Ministerul de Interne



* Sorin Cîmpeanu (PNL) - Ministerul Educaţiei Naţionale



* Virgil Popescu (PNL) - Ministerul Energiei



* Adrian Oros (PNL) - Ministerul Agriculturii



* Bogdan Gheorghiu (PNL) - Ministerul Culturii



* Raluca Turcan (PNL) - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale



* Cătălin Drulă (USR PLUS) - Ministerul Transporturilor



* Claudiu Năsui (USR PLUS) - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului



* Stelian Ion (USR PLUS) - Ministerul Justiţiei



* Cristian Ghinea (USR PLUS) - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene



* Vlad Voiculescu (USR PLUS) - Ministerul Sănătăţii



* Ciprian Teleman (USR PLUS) - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării



* Cseke Attila (UDMR) - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei



* Tanczos Barna (UDMR) - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor



* Eduard Novak (UDMR) - Ministerul Tineretului şi Sportului



Marţi seara, preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liberalul Florin Cîţu candidat pentru funcţia de prim-ministru. El este propunerea de premier a coaliţiei formate din PNL, USR PLUS şi UDMR.



Conform Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.



Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţă comună.



Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.