Campania electorală, MINĂ DE AUR - Câți bani cer Antena 3, Romania TV, Realitatea TV, B1 TV sau Digi24 candidaților

Campaniile electorale sunt adevărate mine de aur pentru televiziunile din România, care încasează bani frumoși de la candidații care doresc ca ideile lor să aibă o largă expunere în rândul electoratului.

"Antena 3 București Emisiuni promovare electorală - 1.800 de euro/ minut, iar spoturile electorale variază între 1.800 și 2.000 de euro, în funcție de intervalul orar.

Citește și: Ministrul interimar al Justiției, REACȚIE FULGER la suicidul de la Parchetul General

Postul are tarife și pentru mitingurile electorale ale candidaților. În aceste cazuri, un minut costă 3.000 de euro.

Realitatea TV: Pentru spotul de 30 de secunde postul cere 300 de euro în extra prime-time și 500 de euro în prime-time. Emisiuni electorale 1.500 de euro pentru 20 de minute de prezență a unui candidat și 3.000 de euro în prime-time. Transmisiunile electorale sunt 2.500 de euro per cinci minute, în București, și 3.000 de euro per cinci minute în afara Bucureștiului. Realitatea Plus percepe aceleași tarife.

Romania TV: Spotul electoral de 30 de secunde costă 2.000 de euro în prime-time și 1.800 de euro în extra prime-time. Emisiunea de promovare electorală costă 1.800 de euro pe minut, iar transmiterea în direct a mitingurilor și întâlnirilor electorale sunt 3.000 de euro pe minut.

B1 TV Spotul electoral de 30 de secunde costă 1.000 sau 1.500 de euro, în funcție de intervalul orar.

Emisiunea de promovare electorală este 500 de euro pe minut, iar transmisiunile de la mitinguri sau conferințe ori alte activități de campanie sunt 1.000 de euro minutul.

Digi24, post implicat pentru prima dată în campanie prin emisiuni de promovare și spoturi electorale.

Postul are și cea mai diversificată ofertă, care diferă în funcție de săptămâna de campanie și de intervalul orar. Spoturile de promovare de 30 de secunde încep de la 1.100 de euro în prima săptămână, și merg la 1.850 de euro în ultima săptămână, în prime-time", conform Pagina de Media.