Campionatul naţional de triatlon pe distanţă lungă AROBS X-Man România 2022 a fost câştigat de Răzvan Ene

Campionatul naţional de triatlon pe distanţă lungă AROBS X-Man România 2022, singurul concurs pe distanţa Ironman din ţară, a fost câştigat de Răzvan Ene, cu un timp de 9h 44 min 54sec, pe locul II fiind Vladisalv Munteanu, cu 9:52:27, iar pe locul III - Mihai Alexandru Cengher, 10:18:42.

La fete, pe distanţa lungă, locul I a fost câştigat de Eva Gebnar, din Ungaria, cu 12:18.50, locul II - Annamaria Bako, din Oradea, 12:32:33, iar locul III - Iulia Florea, cu 12:42:15. Pe locul IV s-a clasat o altă orădeancă, Nicolette Ionescu, cu 12:41:08.

În proba Half băieţi podiumul a fost ocupat de: locul I de David Hanko, cu 4:23: 22, locul II - Andrei Vrabi, cu 4:24:20 şi locul III - Alex Ion, cu 4:25:38., iar în proba Half fete: locul I - Agnes Tuzson, cu 5:35: 49, locul II - Reka Balint, cu 5:44:47 şi locul III - Adel Koder, cu 5:45: 52, potrivit Agerpres.ro.

Orădeanca Annamaria Bako, 32 de ani, câştigătoarea locului II, la Ironman, distanţa lungă, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, că a fost foarte greu din cauza vântului la proba de ciclism şi a căldurii extreme la alergare.

"S-a încins asfaltul şi ne-a ţinut căldura până la capăt. Practic triatlonul de circa zece ani. În mod special nu m-am antrenat pentru aceste curse, dar în primăvară am alergat la câteva ultramaratoane montane şi de acolo s-a clădit rezistenţa. Am mai ieşit cu bicicleta în primăvara aceasta mai răcoroasă şi am ajuns astăzi aici, la concurs. Mă bucur că am reuşit să aduc în competiţie şi sportivi antrenaţi de mine, de la clubul meu. Acum am pe traseu patru sportivi care au participat, doi la proba de half şi doi la proba full", a declarat Annamaria Bako.

Annamaria a povestit că a început probele la ora 7,00 a parcurs 3.800 de metri înot, a pedalat 180 de km cu bicicleta şi apoi a alergat aproape maratonul, 42 de kilometri.

Aproape 300 de sportivi au luat startul la proba de înot, în lacul de acumulare din Fughiu, ca apoi să pedaleze zeci de kilometri şi să încheie competiţia în alergare, spre Oradea.

Participanţii au avut de ales între două trasee de lungimi diferite: Full Ironman, care înseamnă 3.800 de metri înot, 180 kilometri ciclism şi 42,2 km alergare, sau Half Ironman, cu 1.900 m înot, 93 km ciclism şi 21,6 km alergare.

La Full Ironman s-au înscris 6 femei şi 59 de bărbaţi, în timp ce la distanţele înjumătăţite, fireşte, concurenţa este mai mare: 7 sportive înscrise şi 123 de bărbaţi. Alţi sportivi au ales să concureze în echipe, la ambele competiţii. Ca la fiecare ediţie, concurenţii sunt atât din România, cât şi din străinătate.