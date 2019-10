Candidatul PMP la prezidenţiale, Theodor Paleologu: Un conducător trebuie să asculte foarte mult; românii sunt sătui de dihonie, de discordie'

Dialogul cu publicul şi întrebările adresate completează temele de campanie electorală, dar în oglindă arată adevărata imagine a României şi a problemelor reale cu care se confruntă cetăţenii, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Ulmeni, Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidenţiale din noiembrie, anunță AGERPRES.

"Peste tot pe unde mă duc întâlnesc oameni bucuroşi să asculte ce am de spus, îmi pun întrebări, am un dialog cu sala. Nu sunt genul de om care vine şi citeşte un text. Spun ce simt, spun ce gândesc şi oamenii interacţioneză cu mine şi îmi pun întotdeauna întrebări, întrebări la care răspund cum mă pricep eu mai bine. Au fost situaţii în care nu am ştiut ce să răspund, erau întrebări dificile, care m-au pus pe gânduri şi le-am păstrat, le-am studiat chestiunile respective. (...) Pentru mine, întrebările care vin din aceste întâlniri sunt foarte importante, extrem de importante. Eu cred că un conducător trebuie să asculte foarte mult, să aibă această capacitate de a asculta şi învăţa de la alţii. Eu am folosit termenul de preşedinte-învăţător; am spus că îmi doresc să fiu un preşedinte-învăţător pentru că asta e profesia mea - profesor", a spus Paleologu.

Potrivit acestuia, termenul de învăţător pe care l-a folosit la un moment dat a fost interpretat greşit în spaţiul public.

"Unii au înţeles greşit, tendenţios această afirmaţie, pentru că nu e vorba de învăţător în sensul că aş da lecţii altora, că i-aş dăscăli, le-aş da note, aş pedepsi sau lucruri de genul acesta, ci dimpotrivă. Eu cred că un învăţător trebuie să înveţe. El însuşi trebuie să înveţe în permanenţă şi nu doar din cărţi, ci şi de la alţii. Mai cu seamă de la ceilalţi. Întrebările pe care le folosesc îmi sunt extrem de folositoare. (...) Cred că foarte mulţi români sunt sătui de dihonie, de discordie şi evident sunt teme care sunt foarte dureroase pentru foarte mulţi români", a afirmat candidatul.

Theodor Paleologu opinează că, din punctul său de vedere, există patru teme de campanie, însă "tabloul" poate suferi îmbunătăţiri în urma discuţiilor purtate cu electoratul.

"Prioritatea pentru români - sănătatea, frica pe care o avem cu toţii Doamne fereşte să nu dea o boală gravă peste noi sau apropiaţii noştri, (...) sistemul de sănătate este o mare temă de preocupare, educaţia şi infrastructura. Aş mai adăuga la asta a patra temă importantă - disoluţia statului sau lipsa de încredere în autorităţile statului, pe care evident o înţeleg, dar este periculoasă pentru o ţară. Astea sunt temele din întâlnirile pe care le-am avut cu oamenii şi au apărut ca fiind preocupante. Oamenii sunt foarte îngrijoraţi de aceste patru lucruri principale, însă asta nu epuizează problemele cu care se confruntă românii, dar sunt problemele cele mai dureroase", a arătat Paleologu.

Candidatul s-a întâlnit sâmbătă dimineaţa, la Biblioteca Judeţeană din Baia Mare, cu cititorii care au participat la relansării cărţii "Bunul simţ ca paradox", scrisă de tatăl său, Alexandru Paleologu, iar în oraşul Ulmeni a participat la un eveniment cultural-social organizat de administraţia locală.