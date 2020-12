Candidatul PNL București la Camera Deputaților, Antonel Tănase: 'Am votat pentru ca oamenii să îşi recupereze demnitatea furată în zeci de ani de guvernări'

Secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, candidat PNL Bucureşti la Camera Deputaţilor, a declarat că a votat pentru ca oamenii să îşi recupereze demnitatea furată, potrivit AGERPRES.

"Am votat pentru ca oamenii să îşi recupereze demnitatea furată în zeci de ani de guvernări care au făcut rău României şi Bucureştiului. Am votat pentru ca oamenii să nu mai tremure de frig în propriile case, să nu se mai spele la lighean şi să nu se mai teamă că nu vor mai fi în viaţă atunci când va fi inaugurată autostrada de centură a Capitalei. Am votat pentru sănătatea României. Am votat pentru investiţii substanţiale în sistemul de sănătate, pentru a depăşi cu bine această pandemie cu care ne confruntăm. Am votat pentru cea mai bună variantă de prim-ministru şi pentru un Parlament mai bun, care va pune pe primul loc interesele românilor şi nu ale unor grupuri de interese care au ruinat România", a afirmat duminică Antonel Tănase, potrivit unei postări pe pagina de Facebook PNL Bucureşti.

El a îndemnat cetăţenii să participe la scrutin.

"Dragi prieteni, aceste alegeri sunt decisive pentru destinul nostru. Veniţi la vot! Votaţi în siguranţă!", a spus Antonel Tănase.