Cântăreaţa şi actriţa americană Selena Gomez va lansa al treilea album de studio, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, pe 10 ianuarie 2020, potrivit Universal Music, anunță news.ro.

Citește și: Cutremur în piață! Cinci giganți se retrag din România

Noul material semnat Selena Gomez, botezat de fani „SG2”, va include cele mai recente două single-uri ale ei, „Lose You To Love Me” şi „Look At Her Now”.

El urmează să apară după cinci ani de la „Revival”. Setlistul nu a fost încă dezvăluit.

Selena Gomez, născută pe 22 iulie 1992, în Texas, a devenit celebră încă din adolescenţă, când a jucat în serialul „Wizards of Waverly Place” (2007 - 2012), difuzat de Disney Channel. La sfârşitul lunii august 2016, a anunţat că va lua o pauză în carieră pe termen nedefinit, pentru a-şi reveni după o perioadă dificilă, marcată de atacuri de panică şi depresie, ce ar putea fi efectele secundare ale maladiei lupus cu care a fost diagnosticată în 2014. Artista a anulat, de asemenea, jumătate din turneul ei „Stars Dance”, în 2014, după acel diagnostic. A lansat două albume de studio - „Stars Dance” (2013) şi „Revival” (2015).

Citește și: Rareș Bogdan o închide pe Viorica Dăncilă: Stă între patru pereți, pentru că pe stradă este huiduită și apostrofată .

Recent, a jucat în regia unora ca Woody Allen („A Rainy Day in New York”) şi Jim Jarmusch („The Dead Don't Die”) şi a anunţat lansarea unei linii de produse cosmetice.