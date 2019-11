Cântărețul Robbie Williams l-a lăudat pe fostul star de la Oasis într-un interviu acordat publicației The Sun, dar tot s-ar bate cu el

Cântărețul Robbie Williams l-a lăudat pe fostul star de la Oasis într-un interviu acordat publicației The Sun dar spune că ”tot ar vrea să se bată cu el”, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru piesele britanicilor în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Williams a vorbit despre Liam Gallagher și a afirmat fără ezitare: ”Îl admir. E vocea unei generații, e ultimul dintr-o rasă pe cale de dispariție, starurile pop sunt tot mai plictisitoare în zilele noastre. Dar tot vreau să mă bat cu el. El reprezintă un gen de bătăuș de curtea școlii pentru mine și mie îmi place să îi pun în fund pe bătăuși”.

Cei doi s-au certat la începutul lunii, când Gallagher i-a recomandat solistului ”să pună mână să aibă curaj”, după ce i-a sugerat să ”plimbe ursu'”.

Robbie Williams a dezvăluit și că are o relație asemănătoare celei dintre frații Gallagher cu fostul său coleg din trupa Take That, Gary Barlow.

“Aveam o concurență ca între rude. Noi am fost primii Liam și Noel”, a arătat Williams, explcând că ”era obsedat să nu rămână dator celor din jur” în primii ani pe scenă.

Williams și Gallagher au fost prieteni buni în anii ’90, dar au avut mai multe momente complicate. Printre acestea se numără și scena în care Williams l-a provocat pe Gallagher la o bătaie cinstită în timpul premiilor Brit din anul 2000.

În 2013, Gallagher l-a numit pe Williams un “gras bătut în cap”.

În același timp, Liam Gallagher l-a acuzat pe fratele său, Noel, că a încercat să îi închidă contul de pe rețeaua Twitter.

