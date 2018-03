Carmen Dan, reacție de ULTIM MOMENT la dezvăluirile lui Vlad Cosma: 'Voi dispune verificări'

Ministrul de Interne Carmen Dan a reacționat după dezvăluirile recente ale lui Vlad Cosma. Vlad Cosma a arătat o nouă înregistrare într-o „Ediție specială”, la Antena 3, care arată cum se falsifică probe de procurorii de la DNA Ploiești. Astfel, Vlad Cosma spune că pentru susținerea unor declarații mincinoase, martorii falși erau testați cu aparatul poligraf de la Buzău, iar proba era prezentată în instanță. Deputatul, Andreea Cosma, i-a solicitat ministrului Carmen Dan, să dispună verificări la IPJ Buzău, în urma unor suspiciuni cum că procurorii de la DNA Ploieşti ar fi trimis martorii din dosare la Buzău pentru efectuarea testului poligraf cu un apart învechit, care permite falsificarea rezultatelor.

„Da, am auzit despre aceasta solicitare a doamnei deputat Cosma. Bineînțeles că vom răspunde, așa cum o facem de fiecare dată când sunt transmise solicitări sau interpelări din zona parlamentară. Am urmărit și eu aseară aspectele sesizate în cadrul postului Antena 3 și chiar cred că aceste aspecte necesită o verificare. Foarte grav. Din câte am înțeles, acea solicitare nu a ajuns la minister, dar oricum voi dispune verificări”, a spus Carmen Dan.