Cartea de memorii a actriţei Carol Burnett va fi adaptată cinematografic

„Carrie and Me: A Mother-Daughter Love Story”, cartea de memorii a actriţei de comedie Carol Burnett, va fi adaptată cinematografic de Focus Features, cu Tina Fey, Eric Gurian şi Steven Rogers în rol de producători, scrie news.ro.

În cartea din 2014, Burnett vorbeşte despre viaţa ei ca mamă, actriţă şi producătoare prin prisma relaţiei cu fiica ei, Carrie Hamilton, care a murit din cauza unei pneumonii la vârsta de 38 de ani, în 2002.

Burnett va fi şi producătoare a filmului, prin Mabel Cat Productions. Jeff Richmond va fi producător executiv, potrivit The Hollywood Reporter.

Scenariul a fost scris de fraţii Ian şi Eshom Nelms, cunoscuţi pentru „Small Town Crime” şi „Waffle Street”.

Pentru acest proiect nu a fost desemnat deocamdată un regizor.

Actriţa de comedie Carol Brunett a primit, în 2019, primul trofeu pentru întreaga carieră în televiziune acordat la gala Globurilor de Aur, premiu care a fost numit în onoarea ei.

Născută pe 26 aprilie 1933, Carol Burnett - cunoscută pentru roluri din „producţii ca „The Four Seasons” şi „Annie” - a primit 14 nominalizări la Globurile de Aur şi a fost recompensată cu cinci trofee ale Asociaţiei presei străine de la Hollywood, dar mai are în palmares şi şase trofee Emmy din 23 de nominalizări. În 2013, a fost recompensată cu Mark Twain Prize. A jucat alături de Dolly Parton, de Walter Mattau, Alan Alda şi Jerry Lewis, între alţii. A fost premiată pentru interpretarea din „A Wedding” (1978), la festivalul de la San Sebastian, Sindicatul Actorilor Americani a premiat-o în 2016 pentru întreaga activitate, a fost laureată a Kennedy Center Honors în 2003 şi are o stea pe Hollywood Walk of Fame din 1975.