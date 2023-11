Cătălin Bordea a rupt tăcerea, după ce a fost înșelat de Livia: Mă călcase tirul! O coțăia altul, e simplu

Actorul Cătălin Bordea a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a aflat că este înșelat de soția lui Livia, dar și cum a trăit toate scenele ulterioare. Bordea susține că nu știa absolut nimic și a aflat despre relația soției sale cu 2 ore înainte să apară fotografiile în presă.

„Șocul a fost mare când am aflat. Eu nu am știut nimic de ei decât cu două ore înainte să apară în presă. Eram la Praga și mă sună cineva că aveau niște poze. Eu nu am crezut atunci!

Șocul a fost imens, simți fizic cum te golești, e ca o anestezie, fața îmi rămăsese mobilă. M-am pus pe bancă și mă uitam în gol ca prostul. Eu tot încercam să găsesc ceva că nu e adevărat.

În timpul ăla, ai impresia că ești nebun. E puțin deranjant că ies oameni acum care au văzut chestii la club și le-a fost greu să-mi spună.

Din punctul meu de vedere nu soția mea nu a făcut asta, refuz să cred că soția mea cu care vroiam să-mi petrec tot restul vieții a făcut asta.

E o altă fată în care s-a transformat. A fost o transformare ciudată nu prea o mai recunoșteam. Îmi puneam întrebări existențiale că o fi criza vârstei.

Dar, explicația gestului era mult mai simplă și mai vulgară. E cea mai simplă treabă din lume: o coțăia unul pe una! Ce criză de identitate?!”, a spus Bordea.