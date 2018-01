Cătălin Ivan descifrează jocul de culise al lui Dragnea, prin convocarea Congresului PSD

În PSD se vorbește tot mai intens despre convocarea Congresului Extraordinar al partidului, un eveniment politic cu semnificații puternice. Europarlamentarul Cătălin Ivan susține că Liviu Dragnea încearcă un joc de relegitimare în interiorul PSD, în tentativa de a înăbuși orice formă de opoziție.

Citește și: Președintele executiv al PSD: Nu excludem convocarea unui Congres Extraordinar al PSD

”Am vazut cateva incercari de a aduce in discutia publica ideea unui congres extraordinar al PSD si cred ca sunt importante cateva mentiuni pe acest subiect.

1. Sunt convins ca o astfel se strategie ii este propusa lui Liviu Dragnea de catre unii consultanti de prin afara tarii, scopul fiind acela de a-i intari pozitia in partid si de a omori definitiv orice forma de opozitie. In Romania inca functioneaza principiul “castigatorul ia totul”, sau, varianta comunista, “nu esti de acordul cu seful, esti impotriva partidului”.

2. O astfel de strategie ar avea sanse de reusita, chiar si asa minime, daca Dragnea ar fi un lider curajos. Un om care foloseste interpusi in orice, afaceri sau politica, toate deciziile sale importante fiind anuntate de altii, care nu si-a asumat nicio lupta directa cu nimeni, preferand sa se faca util, sa joace rolul de prieten si apoi sa-si impinga adversarul pe scari, nu are nici pe departe profilul pentru o astfel de strategie.

Il vad mai degraba pe Dragnea in Madagascar, decat sa vina din nou in fata membrilor de partid, al tuturor membrilor de partid, sa-si depuna mandatul si sa le ceara din nou votul. De data asta ar avea sigur concurenta si s-ar deschide spre discutie subiecte la care nici Liviu Dragnea, nici cei cativa din jurul lui, nu ar vrea sa raspunda”, susține Cătălin Ivan.