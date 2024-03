Caz unic în Italia: Case vândute la prețul simbolic de 1 euro, dar nimeni nu le cumpără / Care este problema

Satul medieval Patrica din Italia are o problemă unică: prea multe case goale. De peste 20 de ani, autoritățile încearcă să scape de ele, vânzându-le la prețul simbolic de 1 euro. Spre deosebire de alte sate italiene care au avut succes cu această schemă, Patrica se luptă să atragă cumpărători.

În timp ce orașe precum Mussomeli din Sicilia și Zungoli din Campania au reușit să vândă diverse locuințe abandonate străinilor care doreau să trăiască visul italian, Patrica are dificultăți în a-și vinde casele goale.

Planul pare simplu: oferi case abandonate la un preț ridicol pentru a atrage noi rezidenți. Realitatea, însă, este mult mai complicată.

"Mai întâi am cartografiat toate casele abandonate și am făcut un apel oficial către proprietarii inițiali pentru a-i invita să ne predea proprietățile familiale dărăpănate, dar am reușit să vindem doar două case pentru un euro", a declarat primarul orașului, Lucio Fiordaliso, pentru CNN.

Multe dintre case au moștenitori dispersați în lume, care nu pot ajunge la o înțelegere privind vânzarea. Unii dintre ei locuiesc chiar în străinătate, făcând comunicarea și negocierea și mai dificile.

În plus, anii de abandon și-au spus cuvântul. Unele case sunt prea deteriorate pentru a fi locuite, necesitând renovări majore care depășesc cu mult prețul de un euro.

De asemenea, probleme juridice legate de moștenire sau lipsa unor documente pot bloca vânzarea, adăugând și mai multă frustrare potențialilor cumpărători.

Primarul a lansat alte programe pentru a revigora satul

Patrica nu se lasă însă descurajată. Primarul a lansat alte programe pentru a revigora satul: Primăria a finanțat renovarea exterioară a unor clădiri vechi, încurajând și proprietarii privați să își modernizeze locuințele.

Cei care deschid magazine sau pensiuni beneficiază de scutiri de taxe și credite pentru renovări, atrăgând noi activități economice.

Din fericire, nu toate casele părăsite din Patrica care ar putea fi vândute pentru 1 euro sunt într-o stare atât de proastă, iar unele au stârnit interesul potențialilor cumpărători.

"Câțiva străini au venit să vadă locuințele abandonate de 1 euro. A existat mult interes, dar, din păcate, nu am avut nimic să le oferim", spune primarul, adăugând că cei interesați erau din SUA și Europa.

Agentul imobiliar local Ilario Grossi, care conduce o agenție imobiliară Immobil Lepini, situată în orașul vecin Ceccano, spune că mai mulți descendenți americani ai familiilor de emigranți au vizitat recent Patrica pentru a se uita la proprietăți.

Dar locuințele gata de ocupare din oraș, cu proprietăți cu două dormitoare începând de la 20.000 de euro (21.832 de dolari), s-au dovedit a fi mai atractive.

În ciuda acestor provocări, Fiordaliso nu a renunțat să vândă unele dintre casele de mult timp neglijate ale orașului, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să negocieze între rude aflate în război.