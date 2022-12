Ce avere a strâns Dorian Popa - 'Miliardul nu e pentru români'

Dorian Popa (34 de ani) e antreprenor, cântăreț, actor, dar și influencer. În anul 2022 a avut mare succes în domeniul imobiliar și este mulțumit de averea pe care a strâns-o.

Întrebat cât de bogat intră în 2023, artistul a spus într-un interviu acordat Ciao: „Îndeajuns de bogat încât să îi mulțumesc nespus Lui Dumnezeu și mai bogat decât credeam că voi fi la vârsta la care sunt și anume 34 de anișori”. „Anul 2022 nu a fost un an rău pentru mine, încă nu am făcut bilanțul firmelor ca să văd un upgrade față de anul trecut, însă ce m-a deranjat la 2022, a fost un an poate nu prea plăcut pentru semenii mei și energia din atmosferă pentru mine contează foarte mult. Eu îmi doresc ca toată lumea să fie fericită, nu numai eu”, a adăugat el.

În privința averii sale, Dorian Popa nu crede că va ajunge miliardar.

„Eu dacă în viața asta trec de 15-20 de milioane de euro, îi mulțumesc lui Dumnezeu cu vârf și îndesat. Nu, eu miliardul nu, și oricum miliardul nu este pentru români, puțini români miliardari și ăia nu mai sunt români că sunt cu afaceri prin toată lumea. Nu știu dacă a pregătit Doamne Doamne pentru mine așa ceva, și nu știu dacă îmi doresc. Oricum în prezent se întâmplă mai mult decât îmi doresc, și pentru asta îi sunt recunoscător Lui Dumnezeu”, a mai zis el.

Dorian Popa a fost preocupat anul acesta de domeniul imobiliar, după ce a cumpărat mai multe terenuri în Domnești, lângă București, el a ridicat mai multe vile. Acum le mobilează și foarte curând proprietarii vor intra în posesia lor.

„Matematica e simplă și cred că toată lumea o știe, cei care mai aruncă un ochi pe internet, sunt șase case a câte 200.000 de euro căsuța, înseamnă 1.200.000 de euro încasări după ce se vor fi vândut toate. Prețul nu se va modifica, eu am promis în fața lui Dumnezeu că aceste prime șase case vor costa 200.000 euro, într-adevăr se previzionează că prețurile vor exploda din primăvară, dar eu am o promisiune în față lui Dumnezeu și o voi respecta, ce se va întâmpla cu următoarele vom vedea, piața va dicta”, a spus cântărețul.