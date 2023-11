Ce pensii cresc cu 80% după recalculare? Marius Budăi: 'Vorbesc pentru fiecare suflet în parte'

După ce actualul Ministru al Muncii, Simona Bucura Oprescu, a dezvăluit faptul că Olguța Vasilescu și Marius Budăi au lucrat la noua lege a pensiilor publice, adoptată luni în Camera Deputaților, Marius Budăi a intrat în apel telefonic, la România TV, pentru a vorbi pe larg despre subiectul acesta.

Întrebat dacă poate clarifica cine va primi pensia mai mare cu 80% după recalculare, Marius Budăi a răspuns: „Eu nu am să vorbesc de procente, eu nu sunt un specialist al Casei de Pensii, nu pot face o medie a procentelor. Eu vorbesc pentru fiecare suflet în parte. Vorbim și de diferențe între bărbați și femei. De exemplu, să spunem că o doamnă și un domn au 50 de puncte fiecare. La doamnă se împarte la 32 de ani, în funcție de an și lună, la bărbați se împarte la 35, deci e clar că pensia la bărbat era mai mică. Acum, vom întări principiul de „muncă egală”. În continuare, contează foarte mult și numărul de ani în care s-a contribuit în activitate. Cei care au lucrat 30, 40 de ani, la ei se acordă în fiecare an un punctaj suplimentar”, a declarat Marius Budăi la România TV.

De altfel, Marius Budăi a vorbit și despre faptul că mulți români lucrează la negru.

Întrebat cum ar putea un angajat să îl convingă pe angajator să îi facă un contract de muncă, Marius Budăi a răspuns astfel: „Salariatul trebuie să colaboreze cu organele de control”.

Cât despre majorarea cu 13,8%, Marius Budăi a spus: „Eu am văzut hotărârea lui Marcel Ciolacu și am văzut clar că legea va fi pusă în aplicare de la 1 ianuarie iar recalcularea de la 1 septembrie”.