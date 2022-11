Ce trebuie să adaugi în ouă ca să elimini grăsimea din zona abdomenului/ Sfatul nutriționistului Trista Best

Când vine vorba de alimente sănătoase pentru micul dejun, ouăle sunt unele dintre cele mai versatile. Fie că vă plac omletă, poșate sau fierte moi, le puteți consuma și într-un mod mai prietenos cu silueta, ne spun dieteticienii, adăugând o frunză verde nutritivă: spanacul.

Spanacul este o frunză „plină de nutrienți care stimulează pierderea în greutate și poate fi ușor de adăugat la multe rețete, în special la ouă”, a declarat pentru Shefinds.com nutriționistul Trista Best. Atunci când acești nutrienți sunt încălziți cu apă, explică ea, ei devin activi în așa fel încât organismul îi absoarbe mai ușor.

„Acest lucru îi permite consumatorului să ia nutrienți favorabili pierderii în greutate, cum ar fi vitaminele K, E și fibrele, în timp ce mănâncă o masă cu un conținut scăzut de carbohidrați și bogat în nutrienți”, adaugă ea.

Conținutul de fibre din spanac va ajuta consumatorul „să se simtă și să rămână sătul mai mult timp, ceea ce poate ajuta la prevenirea supraalimentării pe parcursul zilei”, subliniază Best. Ea notează că spanacul poate ajuta, de asemenea, la pierderea în greutate dacă îl adăugați la ouă prin „integrarea antioxidanților în această masă”.

Un alt motiv pentru care ați putea opta pentru spanac în mâncarea dumneavoastră este datorită conținutului său de proteine (o cană de spanac, atunci când îl adăugați la ouă poate oferi 0. 7 grame de proteine în plus). Gătitul cu albușuri de ouă, adaugă ea, poate fi o „modalitate excelentă de a reduce grăsimea unei mese tradiționale pe bază de ouă, menținând în același timp o sursă slabă de proteine”. Mâncând doar albușurile de ou vă permite să „reduceți numărul de calorii de la 71 la 18, pierzând în același timp doar 2 grame de proteine”, recomandă Best. Conținutul de grăsimi, însă, scade de la „5 grame într-un ou întreg la zero, atunci când se mănâncă doar albușul”, notează ea.

Nutriționistul Jay Cowin spune că, în cele din urmă, „cel mai bun aliment pentru micul dejun pentru o pierdere sănătoasă în greutate este orice este plin de proteine”, deoarece consumul de proteine în timp ce faceți exerciții fizice „vă va ajuta să mențineți masa musculară, ceea ce înseamnă că greutatea pe care o veți pierde în această perioadă va fi grăsime corporală pură”.

Dintre cei trei macronutrienți (grăsimi, carbohidrați, proteine), Cowin subliniază că „proteinele te vor menține cel mai mult timp sătul pentru că îți suprimă pofta de mâncare”.

Acest lucru este de mare ajutor atunci când încerci să slăbești, conchide el, menționând că „proteinele au, de asemenea, un efect termic mai mare decât celelalte macronutrienți, ceea ce înseamnă că organismul tău trebuie să ardă multe calorii pentru a le digera și procesa”.