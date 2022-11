Cearta pe pensii - Marcel Ciolacu anunță primul plan al PSD dacă se rupe coaliția!

Marcel Ciolacu a declarat că nu sunt tensiuni în coaliţia de guvernare între PNL şi PSD şi a precizat că sunt două partide cu doctrine diferite şi principii diferite. El a încurajat colegii de coaliţie să vină cu argumente şi a adăugat că la şedinţa coaliţie de săptămâna viitoare va veni cu argumente privind majorarea pensiilor. „Vă spun cu certitudine - dacă această coaliţie se rupe, PSD doreşte să se întoarcă la votul românilor”, a mai spus liderul social-democraţilor.

„În primul rând nu sunt tensiuni. Fiecare me apărăm anumite principii şi reprezentăm două doctrine diferite. Am intrat în această coaliţie pentru că România şi românii avea nevoie urgentă de o stabilitate politică. Corect ar fi să venim şi cu argumente pentru ceea ce susţinem. Eu sunt pregătit, la viitoarea şedinţă de coaliţie, împreună cu colegii mei, să venim argumentat, cel puţin în zona pensiilor şi nu numai. Trebuie să vorbim şi despre salariul minim. Există şi bugetari. E o perioadă complicată pe care trebuie să o depăşim cu toţii, dar ţinând cont şi de un echilibru. Nu am auzit niciodată de scoaterea de la guvernare a PSD sau PNL. Vă spun cu certitudine - dacă această coaliţie se rupe, PSD doreşte să se întoarcă la votul românilor, deoarece românii au întotdeauna dreptate. Eu nu văd altă cale pentru a oferi României o stabilitate politică, decât prin votul românilor, indiferent cine iese. Această coaliţie rămâne în această structură până în 2024 şi cred că avem această datorie faţă de români”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat vineri la Caraş-Severin dacă vor fi scoşi liberali de la guvernare în 2023, în contextul tensiunilor dese şi vizibile între PSD şi PNL.