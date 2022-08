CEC Bank - Acordă o finanţare de 15 milioane de euro unui jucător din industria de produse alimentare

CEC Bank acordă o finanţare de 15 milioane de euro către AAylex ONE, unul dintre cei mai mari jucători din industria de produse alimentare din România, producătorul brandului Cocorico, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.

"CEC Bank continuă să susţină producătorii români şi acordă o linie de credit de 15 milioane de euro pentru finanţarea activităţii curente a unuia dintre cei mai mari jucători din industria de produse alimentare din România, AAylex ONE - producătorul brandului Cocorico", se menţionează în comunicat.

PCF Investment Banking a acţionat în calitate de consultant financiar exclusiv al AAylex ONE în structurarea, negocierea şi implementarea tranzacţiei.

AAylex ONE este unul dintre cei mai mari producători de carne proaspătă de pui din Europa.

AAylex ONE are peste 2.500 de angajaţi şi estimează o cifră de afaceri de peste 1,3 miliarde de lei la sfârşitul lui 2022. Compania este în top 3 producători de carne de pasăre din România, fiind una dintre cele mai mari companii integrate pe verticală la nivel naţional. AAylex ONE deţine două fabrici de nutreţuri de mare capacitate, ferme de reproducţie, incubaţie şi creştere pui, un abator performant echipat cu tehnologie de ultimă generaţie, precum şi două fabrici ultra-moderne, la nivel european, de procesare produse inovative cu valoare adăugată, conform Agerpres.

La finalul anului trecut, în urma unui proces de fuziune prin contopire, grupul a reuşit o premieră în România, integrând într-o singură companie, AAylex ONE, 16 dintre entităţile sale.

"Suntem alături de afacerile româneşti şi ne bucurăm că putem susţine un jucător local cu tradiţie să-şi continue dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de producţie. Aaylex, un grup dezvoltat de antreprenori români, reprezintă una dintre poveştile de succes din industria alimentară autohtonă: a ajuns unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţă şi se dezvoltă în continuu, cu soluţii inovative şi adaptate nevoilor de pe piaţă", a declarat Bogdan Neacşu, director general CEC Bank.

Anterior, în 2021, CEC Bank împreună cu EximBank au finanţat cu 20 milioane de euro expansiunea Grupului AAylex, prin preluarea Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producători de furaje şi de "pui de o zi" din România şi este parte din sindicatul de 5 bănci care au acordat, în martie 2022, o finanţare sindicalizată de 431 milioane lei pentru consolidarea împrumuturilor grupului AAylex ONE.

''Prin obţinerea acestui credit, ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu CEC Bank, având certitudinea că această colaborare demonstrează fără îndoială sustenabilitatea afacerii AAylex ONE şi a pieţelor pe care activăm. În cei 40 de ani de existenţă, am devenit compania care suntem astăzi, evoluând odată cu timpurile, cu oamenii şi cu societatea, totul într-o lume în continuă şi rapidă schimbare", a declarat Bogdan Stanca, fondator şi Preşedinte Directorat AAylex ONE.

CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de peste 53,3 de miliarde lei, la sfârşitul primului semestru din 2022.

PCF Investment Banking este cel mai important consultant local în domeniul serviciilor de finanţări şi investiţii corporative, M&A (fuziuni şi achiziţii) şi atragere de investiţii. Compania a consiliat peste 100 de companii locale şi internaţionale, finalizând tranzacţii cu o valoare de peste 2.5 miliarde de euro.