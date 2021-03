Cele mai creative cadouri de 8 martie, printate 3D, vor fi premiate de Asociația INACO

Cele mai creative cadouri de 8 martie, printate 3D de către tineri cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, vor fi premiate de către Asociaţia INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate, în cadrul primului concurs de acest gen din România, conform unui comunicat remis, duminică, AGERPRES.

Câştigătorii vor fi împărţiţi pe trei categorii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani şi 15-18 ani. Premiul I, pentru fiecare categorie, va fi de 500 de lei, premiul II, filament pentru imprimante 3D, iar premiul III, o vizită la SmartLab Măgurele şi posibilitatea de a descoperi tehnologiile din laborator.

"Atunci când vine vorba despre cadouri primite de la copii, noi, părinţii, apreciem cel mai mult lucruşoarele pe care le fac chiar ei, cu mâinile lor. Când îşi iau din timpul de joacă sau de studiu şi îşi pun la treabă imaginaţia şi toată energia lor creativă, pentru noi. Aceasta a fost ideea de la care am plecat atunci când am decis să organizăm acest concurs. În plus, am vrut să îi stimulăm pe copii şi adolescenţi să folosească noile tehnologii, acum în joacă, iar peste câţiva ani cine ştie, poate chiar la primul job. Ştiţi deja că alfabetizarea digitală devine o cerinţă tot mai importantă în piaţa muncii, iar în viitor, va fi, cu siguranţă, obligatorie. INACO este un promotor al educaţiei 4.0 şi susţinem crearea de laboratoare digitale inteligente în toate şcolile din România. Până acum, am reuşit să construim cinci astfel de laboratoare în unităţi de învăţământ din Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, iar în anul 2021 ne dorim preluarea proiectului SmartLab în fiecare judeţ al ţării şi, apoi, în fiecare şcoală, prin PNRR", susţine Andreea Paul, fondatoarea INACO.

Pentru a participa la concurs, copiii şi adolescenţii trebuie să trimită câte un spot video, de maxim un minut, cu descrierea obiectului realizat, la adresa office@inaco.ro. Termenul limită de înscriere este 8 martie. E-mailul trebuie să includă şi numele realizatorului, clasa/vârsta, şcoala de care aparţine şi localitatea. Vor fi punctate cadoul creat, imaginaţia elevului, îmbinările de cunoştinţe din mai multe materii şi capacitatea de digitalstorytelling.

Partenerul şi sponsorul concursului este Public Affairs Solutions, o companie prezentă pe piaţa locală din anul 2007, iniţial ca McGuireWoods România, filială a McGuireWoods LLC, companie americană de advocacy situată în top 20 al firmelor de relaţii guvernamentale din Washington, DC şi inclusă în clasamentul "Influence 50" al The National Law Journal. Din ianuarie 2020, McGuireWoods România a devenit o companie cu capital integral românesc, care îşi desfăşoară activitatea sub brandul Public Affairs Solutions, cu o echipă de 10 profesionişti din domeniu.

INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate este o comunitate non-profit de manageri, consultanţi, analişti, experţi în domeniul economic, conectată la reţeaua de specialişti în economia de stat şi privată din România. INACO este o comunitate cu peste 60 de experţi voluntari - economişti, sociologi, psihologi, antreprenori, mentori, futurologi, inovatori sociali, specialişti în digitalizare, ştiinţă şi tehnică, în relaţii internaţionale, branding, comunicare şi PR, social shaper, global futurist.