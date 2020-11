Cercetătorul Octavian Jurma face acuzații deosebit de grave la adresa Guvernului pe tema pandemiei: Ajunge! Chiar ne luati de idioți?

Cercetătorul Octavian Jurma acuză Guvernul că schimbă din pix datele despre evoluția epidemiei de coronavirus. „Să pretinzi că ești pe cale să cobori sub 3 la mie cand ai depasit 11 la mie este peste răbdarea mea de revoltator și sfidător”, afirmă acesta, oferind cazul județului Ilfov. „Nu ne mai spuneti ca apa are 1 de metru adancime si e sigur sa inotam, cand are 3 metri si e plina de pirania!”, se adresează el oficialilor guvernamentali, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Olanda se opune ca România să intre în Schengen, dar cere o 'minizonă Schengen', pentru că tot mai mulți migranți o preferă

Redăm postarea integrală:

„Va rog sa ma credeti ca ma abtin eroic sa nu public date cu impact electoral exploziv si am destule. Sunt insa constient ca adevarul poate fi folosit ca arma impotriva guvernului sau al unui partid doar atunci cand acestea au ales sa il ascunda sau sa minta. Adevarul nu este niciodata o amenintare pentru cei care spun sau cauta adevarul.

Situatia din Ilfov insa ma face sa strig catre autoritati: AJUNGE!

Si asa nu tineti cont de valoarea incidentei la 1,000! Nu va obliga nimeni sa mai luati masuri dupa ce ati trecut si ignorat pragul de 3 la mie. Poate sa fie 6 , 9 sau 12 la mie tot aia e pentru voi. Puteti invoca ca nu sunt destui batrani sau ca mai sunt 11% locuri in spitale si ati scapat de raspunderea legala pentru cei ucisi de COVID-19 pentru ca nu ati luat masurile necesare de la 3 la mie.

Sa pretinzi insa ca esti pe cale sa cobori sub 3 la mie cand esti urci constant si ai depasit 11 la mie este peste rabdarea mea de revoltator si sifdator.

Ilfov are de zile bune cea mai mare incidenta reala, normal sau standard din tara. Nu conteaza cum ii spunem, este incidenta din care nu s-au scos cu mana cazuri sub pretextul ca sunt din focare. Ma indoiesc ca 2/3 din populatia din Ilfov sunt in azile sau in spitale!

Intr-o singura zi, diferenta medie la 14 zile a scazut cu mai mult de 20%! Ieri era de plus 1% azi de minus 20%, mai tare ca Piparus Petru! Probabil incearca in exces e zel sa demonstreze presei ca masurile de carantina functioneaza din a treia zi nu din a treia saptamana.

Totalul din ultimele 14 zile a scazut cu 384 de cazuri desi azi s-au inregistrat 418 cazuri noi si diferenta maxima a sumei mobile la 14 zile putea fi de 82 (s-au inregistrat 500 de cazuri noi acum 15 zile in Ilfov). Chiar ne luati de idioti? Chiar o sa imi spuneti ca si aritmetica a devenit subversiva politic?

Terminati odata cu manipularea politica a indicatorilor si amestecul datelor ca sa nu le mai dam noi de urma. Am inteles ca suntem pe cont propriu, macar lasati-ne reperele necesare sa navigam singuri aceste ape tulburi si agitate.

Voua nu va pasa ca suntem la 11 la mie, ca 1 din 100 de oameni a fost confirmat pozitiv in ultimele 14 zile in Ilfov, dar poate altora le pasa. Mai ales ca stim pe pentru fiecare confirmat mai sunt intre 5 si 10 neconfirmati, ca de testat nu este cerere ne spuneti.

Poate un tanar responsabil nu se va duce la o petrecere cu 20 de prieteni daca stie ca statistic unul va fi sigur infectat acolo, chiar daca voi deschideti restaurantele de saptamana viitoare cand o sa declarati ca Ilfov e in scenariu galben/portocaliu.

Poate ca noi vom alege sa luam mai in serios viata familiilor noastre decat o faceti voi. Tomai de aceea lasati indicatorii in pace, avem nevoie de ei sa ne orientam cand si cum iesim din casa, daca si pe cine vizitam.

Nu ne mai spuneti ca apa are 1 de metru adancime si e sigur sa inotam cand are 3 metri si e plina de pirania!

Lasati-ne pe noi sa ne aparam viata daca voi aveti impresia ca v-am pus in fruntea tarii numai pentru priveilegii nu si pentru raspundere. Este asta o declaratie politica? Imi pasa la fel de mult de opinia voastra despre declaratile mele cum va pasa si voua de poporul pe care pretindeti ca il slujiti.

Asa incat m-am saturat sa le port de grija politicienilor (din orice partid) care nu pot fi deranjati de realitatea celor care mor in spitale pentru ca le afecteaza scorul electoral si imaginea in care au investit milioane. E greu sa ai rabdare 3-4 saptamani cand poti sa mori in 3-4 ore fara o sursa de oxigen.

Am ales si eu. Am ales sa stau alaturi de cei mereu invinsi si sa le spun adevarul si atunci cand doare.

Oricat este de amar, adevarul vindeca de fiecare data.

Oricat este de dulce, minciuna otraveste de fiecare data.

Iar adevarul este ca in Ilfov avem cea mai grava situatia din tara in acest moment ceea ce inseamna ca si in capitala tarii lucrurile sunt scapate de sub control de mult.

O sa public regulat aceasta situatie pana cand se vor hotari si autoritatile din Ilfov sa ne spuna adevarul sau macar sa scada doza de ajustare din pix la cote mai suportabile cum fac in mai toate judetele din tara.

Bine ca pleaca toata zona Bucuresti-Ilfov in aceaste zile in vacanta si la familii in tara, ca tot suntem in platou si in cadere vertiginoasa. Sa mai dea COVID-19 si prin judetele unde s-au mai curatat un pic ca si asa le merge prea bine brasovenilor si prahovenilor”