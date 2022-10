CFR Călători intenţionează să achiziţioneze firma SIRV Titu de la compania Astra Arad, care, unificată cu SCRL Braşov, să devină o întreprindere de reparaţii de material rulant cu acţionariat deţinut 100% de transportatorul feroviar de călători cu capital de stat.

"Am demarat în premieră achiziţionarea de la un operator privat a unui atelier de reparaţii, să nu mai depindem la reparaţii de întreprinderile reparatoare, măcar pe controlul preţurilor. Intenţionez să achiziţionez SIRV Titu de la Astra Arad. Suntem în proces de evaluare şi, unificată cu SCRL Braşov, să fie o întreprindere de reparaţii material rulant cu acţionariat CFR Călători 100%", a declarat marţi directorul general al companiei, Traian Preoteasa, în cadrul audierilor care au avut loc în Comisia pentru transporturi din Camera Deputaţilor.

Întrebat despre situaţia SCRL Braşov, şeful CFR Călători a spus că speră la o scoatere controlată din insolvenţă a companiei, cu sprijinul ANAF, şi la o reorganizare a acesteia, potrivit Agerpres.

"Din nefericire, SCRL Braşov a avut un program de insolvenţă început în 2014, ca şi la IRLU - compania reparatoare a CFR Marfă, şi, când am venit eu (la conducerea CFR Călători - n. r), la 1 octombrie (2021 - n. r.) era aceeaşi situaţie ca în 2014. Practic, o firmă administrator judiciar, formată din mamă-fiu, fără program de reorganizare, fără tabelul creditorilor. Am avut discuţii destul de aplicate cu ANAF, pentru că este în atributul ANAF să ceară schimbarea administratorului judiciar, şi de la 1 octombrie a fost schimbat acesta. Am avut o primă discuţie cu dânşii pe 3 variante de reorganizare. Una, pe care tot eu am aplicat-o când eram director general la Marfă, la IRLU, şi l-am scos din insolvenţă, este accesarea OUG 6, respectiv pe restructurarea datoriei şi plătită în 7 ani. Doi: conversia în acţiuni a datoriei, care este de 150 de milioane de lei, şi a treia, cea mai dură, care nu convine nimănui: falimentul. Aceste trei variante de lucru. Sperăm să ajungem cu prima variantă, respectiv cu restructurarea datoriei şi plătibilă în 7 ani, ceea ce ar însemna o scoatere controlată din insolvenţă, cu acordul ANAF, şi intrarea pe OUG, după care încercăm un program general de reorganizare a companiei, în care partea de exploatare pe care o are SCRL-ul în fiecare depou din ţară să o trecem la depou, respectiv în CFR Călători, iar unitatea mare a SCRL să rămână împreună - şi am demarat în premieră achiziţionarea de la un operator privat al unui atelier de reparaţii, să nu mai depindem la reparaţii de întreprinderile reparatoare, măcar pe controlul preţurilor", a explicat Preoteasa.

CFR Călători are în dotare 1.400 de vagoane şi 1.000 de locomotive.

"Avem alocaţi prin PNRR 210 milioane de euro pentru modernizări care se vor face exclusiv pentru CFR Călători. Partea de achiziţii se va face de către ARF, iar 210 milioane de euro vor fi alocaţi pentru modernizarea a 139 de vagoane, 55 de locomotive electrice şi 20 de locomotive hidraulice, trecerea pe parte electrică pentru manevră. Capacitatea de reparaţii a fabricilor în România a scăzut foarte mult tocmai din cauza nefinanţării CFR Călători şi a imposibilităţii de a accesa şi ei programe moderne. Sperăm şi suntem convinşi că vom face tot ce putem să acţionăm şi să cheltuim toţi banii şi să facem toate vagoanele. (...) Vom face prin SCRL Braşov 20 de locomotive", a susţinut şeful CFR Călători.