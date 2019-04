Chris Terheș îl mitraliază pe Rareș Bogdan: expune un scenariu SUMBRU

Candidat al PSD la europarlamentare, Chris Terheș, l-a luat la țintă pe Rareș Bogdan, cap de listă al PNL, pentru declarațiile conform cărora ”în democrație hoții stau la pușcărie”. Terheș arată că astfel de ”exaltați” și-ar dori să poată decide ei cine intră la pușcărie și cine stă liber, nu o instanță de judecată.

”Demagogia si populismul sugruma democratia!

Se vede ca Rares Bogdan insista sa demonstreze ca habar nu are ce inseamna democratie si stat de drept.

Ii mai spun inca odata: afirmatia ca "in democratie hotii stau la puscarie" este pura demagogie.

Intr-o democratie cei care condamna sunt JUDECATORII, iar condamnarea poate fi de mai multe forme, una dintre ele fiind condamnarea cu executare. E o regula foarte simpla, valabila in orice sistem democrat de drept.

Apoi, a asocia democratia cu puscaria este o blasfemie.

Faptul ca un politician in campanie electorala, in aplauzele multimii, striga patetic de pe o scena ca "in democratie hotii stau la puscarie" nu tine locul unei hotarari judecatoresti.

Faceti un exercitiu de imaginatie ce s-ar intampla in Romania daca altfel de exaltati si demagogi aflati in pozitii de putere ar decida ei, in locul justitiei, cine trebuie sa fie liber si cine nu.

In loc de a fi portavocea respectarii drepturilor omului, fundamentul pe care s-a cladit sistemul democratic si esenta doctrinei liberale, "locomotiva" PNL a devenit portavocea stalinismului in Romania.

Prin astfel de reactii PNL demonstreaza atat ca nu poate apara drepturile si interesele romanilor in Europa, cat si ca nu are nici un proiect european pentru Romania, ci numai demagogie si populism ieftin. Romania si romanii merita mai mult!”, arată Chris Terheș.