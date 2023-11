Christie's face senzație la licitația de artă secolului XX, stabilind șase recorduri de artist și obținând 640,8 milioane de dolari

Christie's New York a organizat, joi seară, la o vânzare maraton de două ore şi jumătate de opere de artă din secolul al XX-lea, 640,8 milioane de dolari şi a înregistrat noi recorduri pentru Fernando Botero, Richard Diebenkorn, Arshile Gorky, Barbara Hepworth, Joan Mitchell şi Joan Snyder. Toate cele 63 de lucrări, cu excepţia a două, şi-au găsit cumpărători, iar două loturi au fost retrase.

Ofertanţii americani au fost o prezenţă deosebit de puternică pe tot parcursul serii, a declarat casa la o conferinţă de presă, potrivit news.ro.

"L'empire des lumières (1949), de Rene Magritte, a fost vândut cu 30 de milioane de dolari la preţ de adjudecare, adică 34,9 milioane de dolari cu taxe, cu puţin peste estimarea sa maximă.

Vânzarea de joi a marcat cea de-a treia seară a sezonului de licitaţii de toamnă de la New York. Aceasta a urmat unei vânzări de 107,5 milioane de dolari pentru lucrări din secolul XXI, luni, care a stabilit totuşi mai multe recorduri, şi a unei vânzări de 31 de lucrări din Colecţia Emily Fisher Landau la Sotheby's, marţi, care a totalizat 406 milioane de dolari. Aici, vârful l-a reprezenat "Femme à la montre", o pictură din 1932 a lui Pablo Picasso cu tânăra sa iubită Marie-Thérèse Walter, care a fost vândută la 139 de milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă pictură a spaniolului adjudecată vreodată la licitaţie.

Vânzarea de joi de la Christie's a început cu tabloul impresionistului Claude Monet, "Le Bassin aux nymphéas", cca. 1917-1919, cu o lăţime de aproape doi metri. Acesta a fost adjudecat cu 64 de milioane de dolari, faţă de o estimare ridicată de 65 de milioane de dolari, de către un licitator prin telefon, după puţin peste un minut de licitaţie. Cu tot cu taxele casei, tabloul a costat 74 de milioane de dolari.

Alex Rotter, preşedintele departamentului de artă din secolele XX şi XXI, a obţinut a doua cea mai mare vânzare a serii, "Figure in Movement", 1976, de Francis Bacon, tot după o luptă de aproximativ un minut, la un preţ de 45 de milioane de dolari. Această sumă a fost sub estimarea de 50 de milioane de dolari, dar suficient de bună pentru vânzător, iar cu taxele aferente, tabloul a fost vândut la 52,2 milioane de dolari. Lucrarea fusese retrasă de pe piaţă încă din anul 1977 şi este considerată parte a unui grup de lucrări pictate după moartea partenerului artistului, George Dyer, în 1971.

Printre celelalte loturi de top s-a aflat "Recollections of a Visit to Leningrad", 1965, al artistului californian Richard Diebenkorn, care nu mai a mai fost pe piaţă din 1969 şi care arată influenţa profundă a lui Henri Matisse. A fost adjudecat cu 40 de milioane de dolari, la o estimare de 25 de milioane de dolari, sau 46,4 milioane de dolari cu taxe, devenind al patrulea cel mai scump lot al serii, după o competiţie de cinci minute între un ofertant din sală şi unul prin telefon, care a revenit în cele din urmă celui din urmă.

Un alt record major a fost stabilit pentru Arshile Gorki, al cărui tablou din 1946, "Charred Beloved I", realizat la scurt timp după un incendiu în casa lui Gorki în acel an, în care acesta a pierdut aproximativ 20 de tablouri, a fost adjudecat la 20 de milioane de dolari, cât era estimat la pre-vânzare, sau 23,4 milioane de dolari cu taxe. Tabloul a fost vândut de David Geffen, care l-a deţinut timp de 30 de ani; avea o provenienţă importantă, inclusiv faptul că a fost deţinut de magnatul editurilor S.I. Newhouse. Precedentul record al lui Gorky, de 14 milioane de dolari, a fost stabilit în noiembrie 2018 de tabloul "Good Afternoon, Mrs. Lincoln", din 1944, care a fost vândut ca parte a colecţiei lui Barney Ebsworth.

Lotul numărul patru a fost "Untitled (Yellow, Orange, Yellow, Yellow, Light Orange)", 1955, de Mark Rothko, care a fost adjudecat cu 40 de milioane de dolari de un ofertant prin telefon, prin intermediul Vanessei Fusco, faţă de o estimare de 45 de milioane de dolari, fiind vândut cu 46,4 milioane de dolari cu taxe. În prezent, artistul face obiectul unei retrospective majore la Fondation Louis Vuitton din Paris. Aceeaşi lucrare a fost vândută la Sotheby's ca parte a legendarei colecţii a lui Paul şi Bunny Mellon în 2014, după ce au deţinut-o timp de peste patru decenii, şi a fost expusă la un recent târg Art Basel.

Una dintre cele mai mari bătălii a fost dată pentru "Femme endormie" a lui Picasso, un tablou care înfăţişează pe amanta sa Marie-Thérèse Walter. Faţă de o estimare ridicată de 35 de milioane de dolari, a fost adjudecat contra 37 de milioane de dolari de un ofertant prin telefon, după o luptă de trei minute şi jumătate, pentru a se clasa al cincilea cel mai bine vândut lot, pentru 43 de milioane de dolari cu taxe.

A fost stabilit un record şi pentru Fernando Botero, care a murit anul acesta, de acelaşi tablou care a stabilit recordul la licitaţie în 2006. Tabloul "The Musicians" din 1979 s-a vândut pentru un preţ de 4,2 milioane de dolari, faţă de o estimare de 3,5 milioane de dolari, sau 5,1 milioane de dolari cu taxe.

Cele trei opere Paul Cézanne vândute de Muzeul Langmatt au avut succes. "Fruits et pot de gingembre" (1890-1893) a fost adjudecată contra sumei de 33,5 milioane de dolari sau 38,9 milioane de dolari cu taxe. Această cifră a fost cu puţin peste estimarea minimă de 35 de milioane de dolari.

Vânzarea s-a remarcat, de asemenea, prin rezultatele bune obţinute de artiste, inclusiv prin noi recorduri pentru Joan Mitchell, Joan Snyder, Tamara de Lempicka şi Barbara Hepworth.

Recordul de licitaţie al lui Mitchell a fost restabilit atunci când o pictură "Untitled" din 1959 a fost vândută cu 29,2 milioane de dolari cu taxe. Precedentul record al expresionistei abstracte a fost stabilit în 2018 de "Blueberry" (1969), care s-a vândut cu 16,6 milioane de dolari la Christie's din New York. Între timp, sculptura lui Hepworth, "The Family of Man: Ancestor II" (1974) s-a vândut pentru un preţ de 9,7 milioane de dolari, sau 11,6 milioane de dolari cu taxe. Avea o estimare de 4 până la 6 milioane de dolari.